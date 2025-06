Compartilhar no facebook

Cantor Seu Jorge é confirmado na TUSCA 2025 Foto: Divulgação - Crédito: Reprodução Papelpop/divulgação

A contagem regressiva começou! A TUSCA 2025, um dos maiores eventos universitários do país, confirmou nesta quarta-feira (5) a primeira atração musical de sua aguardada programação: Seu Jorge, ícone da música brasileira, fará sua estreia no palco do festival. O evento acontece de 20 a 23 de novembro, e promete uma edição inesquecível.

Conhecido por sua sonoridade única que transita entre MPB, samba, soul, R&B e funk, Seu Jorge é um artista que conecta gerações. Canções como Burguesinha, Mina do Condomínio e Amiga da Minha Mulher são apenas alguns dos sucessos que devem embalar o público durante a apresentação inédita.

Com o tema "O portal para o universo TUSCA está oficialmente aberto", a edição deste ano aposta em uma experiência sensorial onde a música será a ponte entre mundos — e Seu Jorge é o primeiro nome escalado para guiar essa travessia sonora.

Outras atrações devem ser reveladas em breve.

