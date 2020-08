Cantor Pedro Henrique realiza live em prol da Santa Casa

O cantor Pedro Henrique preparou uma Live Sertaneja para esta sexta-feira, 21, às 20h. O show virtual vai ser transmitido pelo Facebook do músico.

São-carlense e admirador de músicas sertanejas, Pedro Henrique completa 12 anos de carreira. Desde muito criança, o cantor acompanhava o trabalho do pai como músico de uma banda de forró. Sempre que possível, participava dos shows com sua guitarrinha de plástico. Aos seis anos, Pedro começou a cantar com sua família na igreja e nunca mais parou. Passou por alguns grupos, duplas e hoje segue carreira solo. O cantor já participou de diversos shows de artistas consagrados no cenário sertanejo como Daniel, Rick e Renner, Henrique e Juliano e também cantou com Durval e Davi em um festival de viola.

Para ajudar o hospital no enfrentamento da pandemia da COVID-19, o cantor resolveu organizar uma live e destinar todo o valor arrecadado para ajudar na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para garantir a segurança dos profissionais de saúde da Santa Casa. “Todo ano, realizo diversos shows para ajudar algumas entidades carentes da cidade. No momento de pandemia, vejo que a área da saúde é de extrema importância para todos. Senti no meu coração que poderia fazer algo para ajudar de alguma forma. Por esse motivo, escolhi a Santa Casa, por ser um hospital filantrópico com referência na área da saúde e pelo trabalho incrível que realiza em nossa cidade. É um prazer enorme contribuir”, comenta.

Pedro Henrique afirma que preparou um repertório bem eclético, com grandes clássicos do sertanejo raiz e universitário. “Juntamente com minha equipe, preparamos uma grande live. E o mais importante é a participação e doação de todos, pois assim vamos conseguir ajudar os profissionais da saúde que têm se dedicado a salvar a vida do próximo. Conto com vocês. Compartilhem e colaborem. Vai se incrível”, promete.

SERVIÇO

PEDRO HENRIQUE

DATA: 21 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA)

HORÁRIO: 20 H

ONDE: FACEBOOK PEDRO HENRIQUE

COMO CONTRIBUIR: É SÓ USAR O QR CODE DISPONÍVEL NA PÁGINA DO CANTOR.

