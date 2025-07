Botânico na Gleba Palhano: novo ícone de alto padrão em Londrina

Se você busca exclusividade, sofisticação e integração com a natureza, o Condomínio Plaenge Botânico Londrina é a nova referência em Londrina. Localizado na cobiçada Gleba Palhano, o empreendimento une arquitetura moderna, paisagismo artístico e uma infraestrutura de lazer incomparável.

A Imobiliária Santamérica é uma das poucas autorizadas a comercializar esse projeto inovador, que promete redefinir o conceito de morar bem na cidade.

O Botânico é muito mais que um condomínio. Seu paisagismo é assinado pelo renomado Escritório Burle Marx, referência mundial em urbanismo e biofilia. O projeto transforma áreas comuns em verdadeiras obras de arte, com mural artístico exclusivo, curvas orgânicas e texturas tropicais.

Os ambientes foram desenhados para proporcionar sensação de equilíbrio e conexão com o verde, sem abrir mão do conforto urbano.

Localização estratégica: viver na melhor região de Londrina

A Gleba Palhano é um dos bairros mais valorizados da cidade, com fácil acesso a shoppings, restaurantes, escolas, academias e serviços de alto padrão. Morar no Botânico é estar no ponto mais desejado da cidade, cercado de comodidades e qualidade de vida.

Lazer e bem-estar sem precedentes

O Botânico foi planejado para oferecer infraestrutura completa para todas as idades, incluindo:

Piscinas com mural artístico e raia aquecida

Quadra de tênis de saibro, beach tennis e poliesportiva

Academia de alta performance integrada ao complexo wellness

Spa, sauna, salão de festas e lounge social

Espaço kids, espaço gourmet, empório e coworking

Tudo isso conectado por uma marquise fluida com traços inspirados em Niemeyer, integrando estética e funcionalidade.

Plantas pensadas para diferentes estilos de vida

O condomínio oferece apartamentos de alto padrão, todos com varanda gourmet e até três suítes, variando entre 122m² e 195m² de área privativa.

Botânico 155 → 122m² privativos | 2 suítes | sala ampliada



Botânico 455 → 144m² privativos | 3 suítes + despensa



Botânico 365 → 195m² privativos | 3 suítes, master com closet



Todos contam com 2 vagas de garagem, com opção de vaga extra conforme disponibilidade.

Segurança e comodidade no dia a dia

O empreendimento oferece portaria 24h, câmeras de segurança, ronda interna e controle de acesso digital, garantindo tranquilidade para os moradores. Além disso, há comodidades como lavanderia, market, coworking e recepção comercial, que elevam o padrão de praticidade.

Um convite para viver em equilíbrio

O Botânico é mais que um endereço, é uma experiência de morar em harmonia com a natureza, em um projeto que valoriza a biodiversidade brasileira sem abrir mão do luxo e da tecnologia.

Se você deseja investir ou morar em um dos maiores lançamentos imobiliários da história de Londrina, basta acessar santamerica.com.br e entrar em contato com um dos consultores para saber mais sobre as unidades disponíveis.

Perguntas Frequentes sobre o Condomínio Botânico

Onde o Botânico está localizado?

Na Gleba Palhano, bairro nobre de Londrina, próximo ao Shopping Catuaí e às principais vias de acesso.

Quem assina o projeto de paisagismo?

O paisagismo é exclusivo do Escritório Burle Marx, um dos mais renomados do Brasil.

Quais são os diferenciais de lazer?

Academia de alta performance, piscina com raia aquecida, quadra de tênis de saibro, spa, empório e áreas de coworking.

Como adquirir uma unidade?

Entre em contato com a Santamérica Imóveis, imobiliária oficial de vendas.