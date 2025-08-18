Bira confirma 2ª edição do São Carlos Rodeio Fest para 2026

Vereador Bira participou do SCA Entrevista - Crédito: SCA

O vereador Ubirajara Teixeira (PODEMOS), o Bira, confirmou, na tarde desta segunda-feira, 18 de agosto, a realização da segunda edição do São Carlos Rodeio Fest em agosto de 2026. Ele também afirmou que irá apresentar um projeto de lei para incluir a festa no calendário oficial de eventos do município.

“Em agosto de 2026, se preparem, pois o Marcos Pacheco vem com o dobro de força para realizar a segunda edição do evento. Inclusive, esta semana estamos indo para Cotia para organizar também lá uma grande festa. Muita gente assistiu Alok, Luan Santana e Gusttavo Lima de graça como nunca se viu em São Carlos. Foi o maior evento da história da cidade, com cerca de 25 mil pessoas por dia”, destacou Bira.

Ele afirmou que a movimentação econômica foi expressiva, beneficiando toda a cidade. “Depois que acabavam os shows, eu era o último a sair do recinto. Rodeei a cidade e vi lanchonetes cheias, ruas movimentadas. Foi um evento de grande sucesso, que contou com o apoio de grandes patrocinadores. Vencemos vários desafios e ficamos até a última hora naquele clima de ‘vai ter ou não vai ter’”, comentou.

Para viabilizar o rodeio, Bira, juntamente com outros vereadores, articulou no mandato passado a mudança no Código de Proteção Animal, que antes impedia a realização do evento. O parlamentar comemorou o sucesso do rodeio e agradeceu à população de São Carlos, ao empresário Marcos Pacheco, às forças de segurança e a todos que apoiaram a realização.

Bira também reforçou que não houve investimento de dinheiro público no evento. “Ficou tudo bem claro, pois temos muita credibilidade por onde passamos. Teve uma pessoa que chegou a me desafiar, afirmando que havia dinheiro público envolvido. Eu desafiei essa pessoa. Disse que, se tivesse dinheiro público, eu rasgaria meu diploma de vereador e desafiei-a a fazer o mesmo se não houvesse. Estou esperando a resposta. Eu desafio qualquer pessoa a apresentar comprovação de uso de dinheiro público”, finalizou.

