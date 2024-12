Big Band do Guri encerra o ano com apresentação na Praça XV

Crédito: divulgação

Neste domingo, dia 15 de dezembro, às 11h, a Big Band do Guri de São Carlos realizará sua última apresentação da Temporada 2024 dos Grupos Musicais, encerrando o ano com chave de ouro no Festival Internacional de Música Instrumental de São Carlos. O evento acontece na Praça XV de Novembro, no centro da cidade, e a entrada é gratuita.

Sob a regência do maestro Rodrigo Murer, o grupo promete encantar o público com um repertório diversificado. O concerto abre com clássicos de Tim Maia, como Descobridor dos Sete Mares, Saudades de Você! e Tim Falando de Amor, com arranjos assinados por Luiza Carvalho e Paulo Malheiros.

O programa inclui ainda músicas de grandes nomes da música brasileira, como Colombina, de Ed Motta, e Joga Fora, de Sandra de Sá, além da animada Santa’s Crazy Dance Party, de Erik Sherbune, e a tradicional Silent Night, de Franz Xaver Gruber.

Especialmente para o público de São Carlos, a Big Band acrescenta ao repertório obras de Joaquim Callado, conhecido como o pai do choro, com as peças Flor Amorosa e 21 de Junho.

