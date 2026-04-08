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Bicão recebe mais uma edição da Feira da Barganha neste domingo

08 Abr 2026 - 13h20Por Jessica Carvalho R
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Bicão recebe mais uma edição da Feira da Barganha neste domingo -

Os moradores de São Carlos poderão aproveitar, neste domingo (12), mais uma edição da tradicional Feira da Barganha, realizada no Bicão. O evento acontece das 8h às 13h, na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim, e deve atrair grande público em busca de produtos variados a preços acessíveis.

A feira reunirá diversos expositores, oferecendo uma ampla variedade de itens, como roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, móveis e objetos de decoração. A proposta é incentivar a economia local e proporcionar aos visitantes a oportunidade de “garimpar” boas ofertas em um ambiente descontraído e familiar.

Além do comércio, a Feira da Barganha já se consolidou como um importante espaço de convivência, reunindo moradores da região e visitantes de diferentes bairros da cidade. O evento também contribui para fortalecer pequenos empreendedores, que encontram na feira uma vitrine para seus produtos.

Com entrada gratuita, a expectativa é de mais uma edição de sucesso, reunindo famílias e consumidores em um domingo de compras e lazer ao ar livre.

Serviço
Evento: Feira da Barganha
Data: Domingo, 12 de abril de 2026
Horário: Das 8h às 13h
Local: Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim – Bairro Bicão, São Carlos (SP)

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