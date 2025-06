Biblioteca Comunitária promove exposições e eventos de jogos em junho

Crédito: (Imagem: Divulgação)

A Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio do Departamento de Ação Cultural (DeAC), realiza neste mês de junho duas exposições e um evento animado aos jogos. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, com visitação disponível no horário de funcionamento da Biblioteca: de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas, área Norte do Campus São Carlos.

Até dia 24 de junho, estão em cartaz as exposições "A arte de fotografar o cosmos" e "Cultivando vidas, entrelaçando saberes e lutas". A primeira, localizada no Piso 1 da BCo, apresenta imagens de astrofotografia amadora, sob curaria do professor Marcelo Adorna Fernandes, do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva (DEBE) da UFSCar, com colaboração do Grupo de Astronomia e do Observatório Astronômico da Universidade. A mostra reúne registros de nebulosas, galáxias, constelações, além de objetos e instrumentos relacionados à observação astronômica. Mais informações estão neste link .

No Piso 2 da Biblioteca, a exposição "Cultivando vidas, entrelaçando saberes e lutas" apresenta a trajetória de 10 anos do Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural (NuPER) da UFSCar. A mostra destaca as experiências agroecológicas desenvolvidas pelo Núcleo, vinculadas à luta pela Reforma Agrária Popular, com ênfase na atuação de mulheres e jovens camponesas da região de São Carlos. A exposição faz parte da programação da 12ª Jornada Universitária da Reforma Agrária (JURA).

Além das exposições, no dia 26 de junho, das 10 às 18 horas, a BCo sedia a primeira edição da "Jornada ao labirinto fantástico" em São Carlos. O evento contará com mesas de RPG, card games, board games e outras atividades relacionadas ao universo dos jogos e da imaginação.

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail acaocultural.bco@ufscar.br

