Biblioteca Comunitária da UFSCar recebe exposições de pinturas, fotos e patchwork

Crédito: Adriana Arruda - CCS/UFSCar

A partir deste mês de dezembro, a Biblioteca Comunitária (BCo) da UFSCar apresenta cinco exposições ao público. Uma delas, em cartaz até quarta-feira, 18, é a mostra "Patchwork", sob coordenação de Dalva Maria da Silva Matos, docente do Departamento de Hidrobiologia (DHb) da UFSCar. A iniciativa reúne trabalhos feitos em patchwork, técnica que une tecidos com uma infinidade de formatos variados.

Já a exposição "Elis, doce pimenta" tem 13 colagens feitas com recortes de revistas, jornais e folhetos, inspiradas em músicas interpretadas pela cantora Elis Regina. A autoria é de Milton Domingues Júnior, engenheiro civil, mestre em Engenharia de Transportes pela Universidade de São Paulo (USP) e amante do desenho e da pintura. "O objetivo da mostra é transmitir a poesia, as belezas e mensagens contidas nas músicas representadas, além de explorar a arte como forma de resistência, na posição de Elis perante a vida", ressalta o artista.

Também em cartaz está a mostra "De rerum natura", de autoria de Dayton Roger, egresso do curso de Matemática da UFSCar nos anos 1980, que faz uma homenagem póstuma a José Sidney Leandro, que foi docente do Departamento de Metodologia de Ensino (DME) da Instituição, criador do projeto "Sessão Maldita" e de grupos de teatro e de estudos cinematográficos na UFSCar, com quem Roger teve suas primeiras aulas de aquarela. Nas obras, Roger retrata locais do Campus São Carlos da Universidade, como a escadaria do Restaurante Universitário (RU) e a ponte do lago, além de paisagens diversas. "Elis" e "De rerum natura" ficam na BCo até o dia 1º de fevereiro de 2020.

Além disso, até 18 de dezembro, os visitantes podem conferir a mostra "Residentes do Cerrado - Espécies Nativas", que reúne as 30 imagens enviadas ao 2º Concurso de Fotografias do Cerrado da UFSCar, iniciado em agosto, e enfoca paisagens com vegetação, insetos, aves e anfíbios. A iniciativa é do projeto de extensão "Visitas Orientadas à Trilha da Natureza", do Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), vinculado à Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), com apoio da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), todos da UFSCar. Por fim, a exposição intitulada "A grande beleza e a importância das 'pequenas' plantas do Cerrado", organizada pela SGAS, enfoca as plantas de pequeno porte desse bioma. A mostra, que está disponível para visitação até 31 de janeiro de 2020, é composta por fotos enviadas pela própria comunidade acadêmica e o público em geral e selecionadas pela equipe da SGAS.

Todas as exposições são gratuitas, abertas ao público e podem ser visitadas nas dependências da Biblioteca Comunitária, localizada na área Norte do Campus São Carlos da Universidade. O horário de funcionamento da BCo pode ser conferido no site www.bco.ufscar.br.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também