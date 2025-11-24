Bazar de Artesanato da AFPESP oferece opções criativas e acessíveis para presentes de Natal em São Carlos

O tradicional Bazar de Artesanato de Natal da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP) já tem data marcada em São Carlos. A edição 2025 acontece de 1º a 12 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, na Unidade Regional da entidade, localizada na rua Dona Maria Isabel de Oliveira Botelho, 1.929 – Jardim Brasil.

O evento reúne o trabalho de artesãos associados da AFPESP, que expõem e comercializam peças exclusivas produzidas à mão. Entre os itens disponíveis, os visitantes encontrarão bolsas, bordados, toalhas, blusas de crochê e tricô, bonecas, enfeites natalinos, capas de almofada, bijuterias, embalagens para presente, acessórios e diversas outras criações artesanais. Todas as peças são oferecidas a preços acessíveis, sendo uma ótima oportunidade para antecipar as compras de Natal com produtos únicos e de qualidade.

Segundo o presidente da entidade, Artur Marques, o bazar tem como objetivo valorizar o talento e a dedicação dos artesãos.

“Este é um dos eventos anuais que a AFPESP promove para divulgar as criações artísticas feitas com muito carinho pelos nossos associados. Oferecemos aos visitantes a oportunidade de adquirir produtos únicos e de qualidade”, destacou.

Neste ano, o bazar reúne 30 artesãos na capital e 119 distribuídos pelas unidades regionais, reforçando a tradição da AFPESP em incentivar o artesanato e promover a integração entre seus membros. O evento é aberto ao público

