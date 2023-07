Venha conhecer ao -vivo a Barbie e o Ken Brasileiros.

O evento será em apresentação única e com a animação de DJ.

Contato para informações (16) 99747-5372.

Nesta quinta-feira (27), São Carlos recebe a sensação do momento. Barbie, a boneca mais famosa do mundo, e o seu amigo Ken estarão a partir das 19h, no Buffet do Bosque, localizado na avenida Henrique Gregori, 790, bairro Boa Vista, para uma noite de autógrafos e sessão de fotos.