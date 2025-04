Banda TS5 de Itirapina com músico de São Carlos participa de votação para tocar no João Rock 2025

A banda TS5, formada em Itirapina, está na disputa para se apresentar em um dos maiores festivais de música do Brasil: o João Rock 2025, que acontece no dia 14 de junho, em Ribeirão Preto.

Com uma sonoridade marcante e presença forte no palco, a TS5 busca agora o apoio do público na votação popular online do concurso que selecionará bandas independentes para o line-up do festival. A votação pode ser feita diretamente pelo site oficial do concurso:

https://concurso.joaorock.com.br/banda/ts5

A formação da banda conta com talentos da região:

Thiago Souza – guitarra

José Barbosa – vocal

Thiago Melli – baixo

Richard Grazziano, baterista de São Carlos, é o representante sãocarlense nessa empreitada musical.

Richard comenta:

“É uma honra representar São Carlos junto com os amigos de Itirapina nesse concurso. O João Rock é um palco gigante, e só com a força da galera conseguimos chegar lá.”

O João Rock é conhecido por valorizar o cenário musical nacional e dar espaço para novas vozes através do seu tradicional concurso de bandas. A participação da TS5 é um grande passo para a música independente da região.

