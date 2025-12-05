Banda Sonora representa São Carlos no Arena Rock 2025 neste sábado em Jaboticabal

A Banda Sonora será a única banda de São Carlos a participar do Arena Rock Festival, que acontece neste sábado, 6 de dezembro, em Jaboticabal. O grupo conquistou a vaga após ser a banda mais votada pelos internautas, garantindo presença no evento que reúne grandes nomes do rock independente.

O festival, em sua 2ª edição, contará com 8 atrações e mais de 11 horas de programação, com início às 10h, na Estação de Eventos Cora Coralina. Além da Banda Sonora, o público poderá acompanhar shows de Maré Viva, From Zero, Pillow Chair, Codes, Sheik e Cachorro Urubu, além de outras atrações surpresa.

Gastronomia e estrutura

O Arena Rock promete uma experiência completa: além do lineup pesado, o evento oferece gastronomia temática, com lanches, porções e comidas variadas, além de bebidas geladas durante todo o festival. “Música boa, galera insana e comida de qualidade” é o lema da organização, que promete manter o público energizado com rock “até a noite inteira”.

Sobre a Banda Sonora

A Banda Sonora vem se destacando na cena musical regional, reunindo um público fiel com repertório influenciado pelo pop rock nacional e internacional. O grupo se apresenta atualmente com o show “Clássicos do Rock and Roll”, um espetáculo que reúne hits inesquecíveis que marcaram gerações.

A proposta é oferecer ao público uma performance intensa, com arranjos elaborados e interpretação fiel a grandes bandas que influenciaram o rock mundial. Segundo a banda, o show promete ser “uma trilha sonora de tirar o fôlego” para quem curte clássicos do gênero.

ARENA ROCK FESTIVAL

2ª Edição

Data: 6 de dezembro de 2025 (sábado) – a partir das 10h

Estação de Eventos Cora Coralina, Jaboticabal – SP

