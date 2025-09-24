(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
26/09

Banda Sonora apresenta Tributo ao Kid Abelha no Liberty Music Hall nesta sexta

24 Set 2025 - 11h08Por Jessica Carvalho R.
Na próxima sexta-feira, 26 de setembro, a partir das 20h, o Liberty Music Hall será palco de uma noite especial com a banda Sonora, finalista do Cover Wars 2025 – A Batalha das Bandas. O grupo promete emocionar o público com um Tributo ao Kid Abelha, revisitando sucessos que marcaram gerações.

Com um repertório repleto de clássicos da banda carioca, o show traz ao palco músicas que fazem parte da memória afetiva de milhares de fãs, recriando a energia e o romantismo que consagraram Paula Toller e companhia como um dos maiores nomes do pop nacional.

Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 15,00 e já estão disponíveis para compra pelo site www.sp2producoes.com.br ou pelo WhatsApp (16) 98170-7575.

Local: Liberty Music Hall – Rua Conde do Pinhal, 2919 – Centro – São Carlos/SP

