Banda Joy fará live em prol do Cantinho Fraterno

Neste sábado, 1º, a partir das 19h, acontece a segunda edição do Cantando pelo Cantinho, em que bandas e músicos de São Carlos e da região se mobilizam em prol dos velhinhos atendidos pelo Cantinho Fraterno Dona Maria Jacintha. Desta vez, a Banda Joy promete agitar o começo de noite, se juntando a essa causa tão nobre de solidariedade.

Para colaborar, basta acessar www.facebook.com/cantinhofraterno, ou www.youtube.com/cantinhofraterno, assistir a live e fazer sua doação.

BANDA JOY

Formada do reencontro de quatro músicos (Adriano Vilani - baixo e vocal; Juka Souza - guitarra e vocal; Eduardo Lima - bateria e percussão; Rodrigo Santos - teclado e vocal) que, ao longo de mais de 20 anos, dividiram os palcos pelo Brasil em diversas formações de renomadas bandas de baile da região como Bahia, 5ª Avenida, Babilônia, Carro Forte, Paradise, dentre outras.

Com um repertório vasto e multifacetado e com a companhia de Mateus Faria na bateria, a Banda Joy faz uma viagem pelos mais diversos estilos musicais, com canções que marcaram época e embalaram gerações, misturadas também aos hits atuais.

Cantinho Fraterno

Por conta da pandemia, as arrecadações do Cantinho caíram muito e por isso sua ajuda é muito importante para mantermos um atendimento digno aos nossos 34 moradores na faixa etária de 60 a 92 anos, que recebem 6 refeições diárias, além do atendimento diário, que inclui sessões diárias de fisioterapia, assistente social, nutricionista e ainda conta com serviço de enfermagem 24h. Semanalmente, os moradores recebem uma visita médica. Esses colaboradores contribuem para que os idosos tenham autoestima e para que continuem a manter as habilidades existentes, melhorando sua qualidade de vida.

Alguns moradores do Lar Cantinho Fraterno possuem patologias e dificuldades motoras e muitos não têm família ou sequer recebem visitas de parentes. Por isso, sua ajuda é de extrema importância.

Se divirta com o show e faça o bem sem sair do conforto de sua casa!

