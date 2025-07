Banda Doce Veneno apresenta "Túnel do Tempo" neste sábado no Ítalo Brasileiro

Banda Doce Veneno - Crédito: reprodução

Uma das melhores bandas de baile do Estado de São Paulo e do Brasil, que caminha para completar 50 anos em 2026, realiza neste sábado, 19 de julho, a partir das 21h30, o show “Túnel do Tempo”, com o melhor do flashback dos anos 1980 e 1990.

A Banda Doce Veneno “contaminou” a região com canções que fazem todos sonhar, voltar ao passado, comemorar o presente e até mesmo imaginar um futuro melhor, com música de excelente qualidade.

Com quase meio século de sucesso, a banda foi repaginada há alguns anos, quando, em Bocaína, conheceu Soraia Sadi, a voz feminina do grupo. Verdadeira show woman, Soraia colocou em xeque a frase de que “em time que está ganhando não se mexe”. Com ela, o time se tornou ainda mais campeão.

“Nunca aceitamos cantor meia-boca. Fomos tocar em Bocaína em 2022 e me disseram que havia uma cantora que iria abrir nosso show. A Soraia cantou 30 segundos e eu já disse que iria trazê-la para a banda. Quem não é músico não vai entender, mas não há nada parecido com a Soraia. Depois, ela teve um câncer, felizmente superou e voltou, depois de 8 meses, para tocar com a gente. A Soraia canta como ninguém. Dá raiva de ver que ela não desafina”, comenta ele.

O maestro e multi-instrumentista italiano Páris Mucillo (1925-1979), pai de Wagner e Neto, integrantes do grupo fundador, apoiou desde o início o desenvolvimento da banda, atualmente composta por Wagner Augusto Muccillo (teclado e voz), Páris Ernesto Muccillo Neto (sax, percussão e voz), Paulo Sérgio Belinasse (bateria), Cláudio Munno – Claudinho (baixo e voz) e Maicon Bianchi (guitarra e voz), além de Soraia Sadi.

A Doce Veneno se consolidou pelo ecletismo do repertório, com ênfase em MPB, interpretações de várias orquestras, cantores nacionais e internacionais, flashbacks dos anos 60, 70 e 80, músicas no estilo pop rock, canções caribenhas, italianas, forrós, axé, sambas, rock clássico e tributos musicais, como o show em homenagem à banda britânica Queen. O grupo, que em 1992 se estabeleceu em definitivo em São Carlos, se apresentou em bailes para jovens, aniversários, casamentos, confraternizações, convenções, jantares dançantes, formaturas, bailes de peão e até shows de rock, tendo participado de todas as edições do Baile do Jeans da ABASC de 1984 até 2000.

