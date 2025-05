Banda Cataia faz show de graça em São Carlos nesse feriado de 1º de maio

Sobre a Banda Cataia

A Cataia é um grupo autoral paulista fundada em 2001, que pesquisa e promove a música brasileira com toda a sua diversidade e riqueza. A banda possui três discos gravados no Brasil, um na Europa e também participou de duas coletâneas internacionais. Sua sonoridade é marcada pela fusão de ritmos tradicionais da cultura brasileira com a música pop universal como jazz, rock e MPB.

No palco, a banda apresenta uma mistura de guitarras de rock com pandeirão do bumba meu boi, sax e flautas com pads eletrônicos, contrabaixo com alfaias e timbal. Uma variedade de instrumentos e ritmos que contam um pouco da história cultural e, juntos, tecem um show cheio de energia percussiva e sutilezas melódicas onde é defendida a temática do “Hibridismo” e da interculturalidade.

Nos arranjos musicais o grupo promove a mistura de ritmos regionais tradicionais de diversos cantos do Brasil com a música pop atual, propondo a fusão do pretérito com o contemporâneo e assim trazendo novas criações artísticas.

Serviço

Quem gosta da mistura de um som com muita brasileira e ritmos contagiante já pode anotar na agenda: na próxima quinta-feira, dia 01, feriado nacional em homenagem ao trabalhador, a Banda Cataia se apresenta, gratuitamente, na cidade de São Carlos, na Cervejaria Mosteiro, a partir das 16h. O grupo chega com o “Projeto Multicultural - Show Mestiço”, que conta com 15 canções entre autorais e releituras de sucessos de grandes intérpretes da nossa música popular como Luís Gonzaga, Chico Buarque, Quarteto Novo, Caetano Veloso e outras. Trata-se de um espetáculo interativo que propõe um diálogo sobre a cultura tradicional, de massa e popular no contexto latino-americano contemporâneo. A apresentação contará com acessibilidade e intérprete de libras. O show tem apoio da Lei Paulo Gustavo, do Estado de São Paulo.