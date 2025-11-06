Banda A FEVER traz o melhor do Aerosmith para São Carlos neste sábado

Prepare-se para uma noite de puro rock’n’roll em São Carlos. No sábado, 8 de novembro de 2025, a banda A FEVER, considerada o maior cover do Aerosmith no Brasil, sobe ao palco do Liberty Music Hall prometendo uma apresentação repleta de energia, atitude e os grandes sucessos de Steven Tyler e companhia.

O show está marcado para as 20h e deve levar o público a uma verdadeira viagem pelos anos dourados do rock, com performances fiéis e emocionantes de clássicos que marcaram gerações, como Dream On, Crazy, Sweet Emotion e Walk This Way.

Os ingressos antecipados estão disponíveis com descontos de até 40%, podendo ser adquiridos pelo site www.sp2producoes.com.br ou pelo WhatsApp (16) 98170-7575.

O Liberty Music Hall está localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro de São Carlos. Rock, atitude e emoção aguardam os fãs para uma noite inesquecível.

Leia Também