(16) 99963-6036
quinta, 06 de novembro de 2025
Entretenimento

Banda A FEVER traz o melhor do Aerosmith para São Carlos neste sábado

06 Nov 2025 - 10h59Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Banda A FEVER traz o melhor do Aerosmith para São Carlos neste sábado -

 

Prepare-se para uma noite de puro rock’n’roll em São Carlos. No sábado, 8 de novembro de 2025, a banda A FEVER, considerada o maior cover do Aerosmith no Brasil, sobe ao palco do Liberty Music Hall prometendo uma apresentação repleta de energia, atitude e os grandes sucessos de Steven Tyler e companhia.

O show está marcado para as 20h e deve levar o público a uma verdadeira viagem pelos anos dourados do rock, com performances fiéis e emocionantes de clássicos que marcaram gerações, como Dream OnCrazySweet Emotion e Walk This Way.

Os ingressos antecipados estão disponíveis com descontos de até 40%, podendo ser adquiridos pelo site www.sp2producoes.com.br ou pelo WhatsApp (16) 98170-7575.

Liberty Music Hall está localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro de São Carlos. Rock, atitude e emoção aguardam os fãs para uma noite inesquecível.

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06) para o seu signo
Entretenimento05h52 - 06 Nov 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06) para o seu signo

Alciony Menegaz celebra 50 anos de carreira com o show "Luz do Palco" nesta sexta
Gratuito 18h44 - 04 Nov 2025

Alciony Menegaz celebra 50 anos de carreira com o show "Luz do Palco" nesta sexta

São Carlos recebe mega encontro de carros neste domingo
Expocar São Carlos 09h00 - 04 Nov 2025

São Carlos recebe mega encontro de carros neste domingo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04) para o seu signo
Entretenimento05h54 - 04 Nov 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03) para o seu signo
Entretenimento07h32 - 03 Nov 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03) para o seu signo

Últimas Notícias