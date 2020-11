Balangandança apresenta espetáculo “Presente! Feito da Gente”

Crédito: Gil Grossi

A programação do Crianças #EmCasaComSesc entrou em nova fase, com artistas ocupando também os palcos das unidades do Sesc na capital paulista. Com a mudança, o Sesc São Paulo passa a acolher versões de espetáculos com estruturas maiores, que contarão com os recursos dos espaços para uma transmissão de melhor qualidade. Nesta nova fase, os teatros receberão as montagens e shows sem a presença do público e dentro de todos os protocolos de segurança. As apresentações nos teatros das unidades serão intercaladas com as lives realizadas na casa dos artistas. O Crianças #EmCasaComSesc acontece sempre aos sábados, ao meio-dia.

Neste sábado, 7, a Balangandança Cia. apresenta “Presente! Feito da Gente”, com direção de Georgia Lengos e elenco criador formado por Alexandre Medeiros, Alan Scherk, Clara Gouvêa, Ciro Godoy e Isabel Monteiro. O espetáculo brinca com a maneira como vemos e nos relacionamos com a natureza, abrindo espaço para a imaginação. A partir de simples elementos – como galhos, sementes, areia e folhas secas – e de pequenos materiais que são encontrados pelo caminho, são inventados mundos imaginários que transportam o público para ambientes diversos, criando danças e brincadeiras que evocam a sensibilidade e as memórias de forma lúdica. Uma aventura de movimentos-danças surgida desse encontro entre o corpo, a natureza e o imaginário infantil.

A Balangandança Cia. foi criada em 1997, sob direção de Georgia Lengos. A companhia tem como foco central oferecer às crianças a possibilidade de apreciar espetáculos de dança, resgatando a ludicidade e a criatividade do corpo e respeitando os pequenos como espectadores criativos e participativos. Para isso, o grupo apoia a sua pesquisa no cotidiano lúdico infantil, nas danças populares brasileiras e na investigação da relação entre composição coreográfica e improvisação. A Balangandança já foi duas vezes premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

