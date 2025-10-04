Balada Flashback promete noite de pura nostalgia em São Carlos

Balada Flash Back -

A Liberty Music Hall, localizada na Rua Conde do Pinhal, 2.919, na Vila Nery, será palco neste sábado (11), a partir das 19h, da maior balada de flashback de São Carlos e região. A festa “Depois dos 30 à Festa” promete uma noite de pura nostalgia, revivendo os grandes sucessos das décadas de 1980, 1990 e 2000.

O evento vai homenagear as lendárias danceterias que marcaram época em São Carlos e São Paulo — como Delphos Night Club, Factory Music, Café Cancun, PHD, Pegasos e Gemini —, trazendo de volta o clima das noites que embalaram uma geração.

Para manter a pista em movimento, a programação contará com os melhores DJs da cena flashback:

DJ Fabrício Kiill

DJ Dago

DJ Marcos Mano

DJ Anselmo Guedes

DJ Paulo Junior

DJ Marcos D’Vila

Além da seleção musical especial, a festa terá a presença do famoso Robô Tequileiro CalaCancun e de grupos de passinhos, que prometem animar o público com performances cheias de energia e estilo.

A Liberty Music Hall oferece estrutura completa, com ambiente climatizado, bar e cozinha com cardápio variado de drinks, porções e cervejas bem geladas. Segundo os organizadores, todos os fornecedores de bebidas são de confiança e seguem rigorosos padrões de responsabilidade.

Os ingressos antecipados e reservas de mesas podem ser feitos pelo WhatsApp (16) 99776-6903.

Leia Também