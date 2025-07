Baile para escolha da Rainha Top Ranch 2025 acontece no próximo dia 26 com show de Júlia & Rafaela

Compartilhar no facebook

Crédito: divulgação

Acontece no próximo dia 26 de julho, a partir das 20h, o aguardado baile para a escolha da Rainha Top Ranch 2025. O evento será realizado na Fazenda Invernada, em São Carlos, e contará com show ao vivo da dupla sertaneja Júlia & Rafaela, prometendo animar o público com grandes sucessos.

A seletiva das candidatas foi realizada no último dia 12, e definiu as 15 mulheres que disputarão o título de Rainha Top Ranch deste ano. A organização destaca que as finalistas representam a beleza, simpatia e elegância da mulher são-carlense.

Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos pelo site Bilheteka: Clique aqui para comprar.

