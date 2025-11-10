Baile Flashback das Mulheres promete noite de nostalgia e diversão em São Carlos

A Liberty Music Hall será palco, neste sábado (15), de uma das festas mais aguardadas pelos amantes das antigas: o Baile Flashback das Mulheres. O evento promete transportar o público aos tempos dourados das discotecas, com uma noite repleta de música, dança e boas lembranças.
Com o slogan “O passado nunca esteve tão presente!”, a festa trará uma superestrutura de som, iluminação, telões e um setlist especial comandado por grandes nomes das pistas. A programação começa às 19h com o DJ Alexandre Barros, seguida de DJ Dago (20h), DJ Marcos Mano (21h), DJ Anselmo Guedes (22h), DJ Paulo Jr (23h) e DJ Marcos D’Ávila (00h).
Além de muita música e energia contagiante, o evento contará com sorteios exclusivos para as mulheres, incluindo uma cesta de café da manhã e um pen drive com as músicas da festa. O carismático “tequileiro maluco” também marcará presença, distribuindo doses de tequila e animando ainda mais a pista.
O espaço oferece ambiente climatizado, bar completo com drinks tropicais, caipirinhas de frutas, cervejas trincando e porções variadas — tudo para garantir uma noite inesquecível.
Os ingressos antecipados e reservas de mesas podem ser feitos pelo WhatsApp (16) 99776-6903. A Liberty Music Hall fica na Rua Conde do Pinhal, 2919, a duas quadras da Unimed, no bairro Vila Nery.
Homens também são bem-vindos à celebração que promete reviver os melhores momentos do Café Cancun, Factory Music, Delphos Night Club e Farãos Usina de Eventos.
Baile Flashback das Mulheres – Sábado, 15 de novembro, a partir das 19h.
Liberty Music Hall – Rua Conde do Pinhal, 2919, Vila Nery.
Informações e reservas: (16) 99776-6903