Babilônia tem Arraíá nesta sexta e sábado

Crédito: Divulgação

O Santuário de Nossa Senhora da Babilônia realiza nesta sexta-feira (20 de junho) e neste sábado (21 de junho) o “Arraiá da Babilônia”. A tradicional festa é realizada há várias décadas. Ela teve uma pausa nos anos de 2020 e 2021 por conta da pandemia de Covid-19, mas voltou em 2022 e terá sua quarta edição consecutiva depois da crise sanitária que abalou o mundo.

O evento começa na sexta-feira a partir das 18h e contará com comidas e bebidas típicas. Às 19h será realizado o Santo Terço e Levantamento do Mastro. Depois será realizada a tradicional dança da Quadrilha e área Kids. Além disso, haverá apresentações musicais com Duo US Dias, Suellen Santos e Sheila Lima & Banda.

No sábado, a Santa Missa começa às 17h. Às 18h15 haverá a benção da fogueira. Depois os visitantes poderão se deliciar na Praça e Alimentação e shows com a banda “Os ½ Boca”, “Los Pernas” e a dupla sertaneja João Pedro % Zé Paulo.

HISTÓRIA - A pequena igreja rural do Santuário da Babilônia, atração turística que faz parte dos Caminhos da Fé na Região Central Paulista, abriga uma imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que foi encontrada intacta sob uma árvore após um incêndio na Fazenda da Babilônia. Diante do milagre, foi construída um santuário no local que, atualmente, recebe romarias e procissões ao longo do ano.

Segundo o reitor do santuário, padre Marcos Eduardo Coró, o milagre ocorreu no dia de Nossa Senhora da Assunção, celebrado em 15 de agosto, na segunda metade do século XIX. E desde então, os fiéis celebram a data.

"A tradição passou a ser mais forte a partir da década de 1940. E hoje nós recebemos moradores de várias cidades da região para homenagear a santa. Vem gente de Araraquara, Itirapina, Porto Ferreira, Ibaté e de váriosoutros municípios", falou Coró

O santuário está localizado no quilômetro 136 da Rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), que liga São Carlos a Descalvado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3368-2441.

Leia Também