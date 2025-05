Aventure-se no Cine Observatório com os Guardiões da Galáxia

Crédito: Divulgação

Neste domingo, 25 de maio, o Cine Observatório fará a última exibição do filme “Guardiões da Galáxia V.1”. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontece às 17:00. As exibições acontecem no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Dr. Carlos Botelho com a rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse do filme: Com uma estética retrofuturista, Guardiões da Galáxia conta a história de Peter Quill, saqueador de tesouros e mulherengo profissional. Peter, o Senhor das Estrelas, vê sua vida chacoalhada após roubar um misterioso tesouro, que atrai para ele a atenção de alguns dos criminosos mais perigosos da galáxia. Juntando-se a eles, Peter terá que descobrir como impedir que seu tesouro caia nas mãos erradas. A obra traz vida a ficção científica do gênero Space Opera ao adaptar o estilo às novas tecnologias de efeitos especiais.

Duração: 2h01.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos.

