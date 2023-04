Autoridades definem regras para cavalgada da Babilônia que ocorre neste domingo (23)

Em reunião realizada na prefeitura de São Carlos, as secretarias de Habitação, Segurança Pública, Trânsito e Agricultura, juntamente com o DER, Polícia Militar e Rodoviária, Intervias, estiveram com a organização do evento, realizado pelo Santuário da Babilônia e Comissão Paixão Sertaneja tratando das diretrizes e normas do evento, que ocorre neste domingo e possui expectativa de receber milhares de participantes e cavaleiros e Amazonas.

“ É um evento tradicional da cidade e da região que recebe um número expressivo de participantes e animais, em uma ação conjunta com os órgãos de segurança e fiscalização, estaremos dando suporte para que tudo ocorra bem, assim como atos que envolvam animais e participantes, também estarão sob fiscalização” Assegurou o Tenente Carvalho”.

Rykoff Aidar, salientou sob a importância da pontualidade na saída e o aspecto dos animais no evento. “ A cavalgada possui parceria da Defesa Animal, em respeito aos animais e participantes, não serão permitidos animais em mal aspecto e nenhuma prática dolosa aos mesmos, a colaboração de todos na saída e nas travessias será fundamental para o maior respeito e diversão de todos”

O DER, informa que carros estacionados em acostamentos estarão sujeitos à multa. Reitor do Santuário da Babilônia,o padre Everton Luchesi se mostra animado com a realização do evento, pela vigésima sexta vez. “ Traremos uma estrutura grandiosa para proporcionar fé, diversão, música e tradição, a parceria e fiscalização dos órgãos competentes, nos traz sempre a seriedade e credibilidade do evento, a casa da mãe estará aberta para acolher à todos e com a união de todos e nossa comunidade será um domingo especial”

A cavalgada que acontece neste domingo (23) e está registrada no calendário oficial do município, sob lei do vereador Marquinho Amaral, possui apoio expressivo do empresariado São Carlense, do agronegócio, prefeitura de São Carlos e terá cobertura do portal São Carlos Agora.

A renda do evento será revertida para a manutenção do Santuário e Creche Divina Providência na Vila Isabel.

