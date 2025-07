Atriz mirim de São Carlos é selecionada para série da Turma Tube, da Viihtube

Crédito: reprodução Instagram

A jovem atriz são-carlense Lorena Candido foi selecionada para participar da série live action da “Turma Tube”, projeto idealizado pela influenciadora e atriz Viihtube. A produção contará com vários episódios e será voltada ao público infantil.

Lorena passou por todas as etapas do processo seletivo sem o apoio de agências, destacando-se por seu talento e dedicação. Com apenas 4 anos de experiência no teatro — todos pela escola 3 Atos —, a atriz mirim já participou de três peças teatrais e vem conquistando espaço com seu carisma e expressividade.

Autista nível 1, Lorena tem se tornado um exemplo de inclusão e sensibilidade artística, mostrando que a arte pode ser uma importante ferramenta de comunicação, superação e representatividade. Sua conquista é motivo de orgulho para a cidade e abre portas para uma maior visibilidade à diversidade no meio artístico.

