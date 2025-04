Astrologia: Confira o horóscopo deste domingo, 20/04

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Às vezes, é necessário ajustar os planos, mas após o almoço, as coisas tendem a se acalmar, permitindo um momento de descanso. Hoje, é aconselhável evitar conversas ou discussões que não trazem valor. Compras inesperadas podem trazer bons resultados. Retomar uma ideia antiga pode abrir portas para novas oportunidades na sua vida pessoal.

Números da sorte: 41 - 3 - 27 - 36 - 12 - 58

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje, você contará com a energia do Universo a seu favor em todas as suas atividades. No entanto, é aconselhável postergar aquelas questões que não dependem exclusivamente de você para o próximo dia útil. As tão aguardadas mudanças positivas começam a se manifestar em sua vida, o que será fundamental para alcançar seus objetivos.

Números do dia: 3 - 27 - 49 - 16 - 38 - 59

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje pode trazer alguns desafios, mas não se preocupe, pois tudo se resolverá da melhor maneira. Este é o momento ideal para esclarecer suas ideias e sentimentos. Não hesite em expressar o que está em seu coração e mente. Cultive a paciência e mantenha uma perspectiva otimista. Suas emoções podem variar bastante ao longo do dia.

Números do dia: 3 - 45 - 21 - 53 - 60 - 27

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Agora é uma ótima oportunidade para dar início a uma nova etapa na sua vida pessoal, não é necessário realizar uma transformação radical; até mesmo pequenas ações podem trazer resultados surpreendentes. Este é um momento para ajustar algum erro ou esclarecer um mal-entendido. Embora as atividades possam parecer desafiadoras, você alcançará o sucesso.

Números do dia: 5 - 27 - 38 - 44 - 59 - 16

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Neste dia, as energias favoráveis do ambiente superarão as desvantagens, e é possível que uma observação ou opinião sobre uma polêmica ou mal-entendido resulte em um momento divertido e alegre. Em qualquer contexto em que você esteja, as estrelas sugerem que você manifeste suas insatisfações de maneira mais cautelosa.

Números do dia: 5 - 36 - 24 - 12 - 47 - 10

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje pode ser um dia extremamente produtivo para você, mas isso depende de uma única condição: mantenha seu bom humor intacto, independentemente das circunstâncias ou das pessoas ao seu redor. Se, por acaso, você se sentir deslocado, não se preocupe em forçar uma apreciação por tudo. É normal que algumas situações estranhas possam causar desconforto.

Números do dia: 7 - 51 - 14 - 44 - 38 - 54

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

Confira também a previsão detalhada do seu signo para hoje:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Evite se concentrar excessivamente nas dificuldades, pois isso pode trazer desafios indesejados para sua vida. Lembre-se de que suas palavras e pensamentos têm poder, e o universo reage de acordo com a sua vibração. Além disso, não se perca em uma infinidade de tarefas tentando agradar a todos, foque no que realmente traz alegria e satisfação para você.

Números do dia: 24 - 3 - 29 - 15 - 52 - 46

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

É fundamental buscar atividades que tragam alegria e tranquilidade, pois ao priorizar o que lhe faz bem, você começa a afastar as fontes de estresse. As transformações benéficas que você deve implementar são cruciais agora; permita-se momentos de lazer e renovação, pois isso contribuirá significativamente para sua disposição e bem-estar.

Números do dia: 25 - 41 - 7 - 28 - 34 - 36

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Os relacionamentos tumultuados estão finalmente tomando um rumo positivo, pois sua nova energia está abrindo oportunidades que antes pareciam impossíveis. As pessoas ao seu redor começarão a enxergá-la como uma verdadeira fonte de luz, trazendo inspiração e felicidade. Se alguém tentar pressioná-la a agir contra seus princípios, mantenha-se firme.

Números do dia: 3 - 42 - 31 - 16 - 57 - 49

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você encontrará oportunidades ideais para estabelecer organização e disciplina em sua vida, o que trará uma sensação de tranquilidade. Com a maturidade que adquiriu, será capaz de discernir o que realmente vale a pena e o que deve ser deixado para trás. Lembre-se de ter um pouco de paciência, pois sua tendência a agir rapidamente pode gerar alguns contratempos.

Números do dia: 4 - 57 – 60 - 22 - 34 - 19

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Quando você se deparar com alguém que pode gerar uma discussão, é normal sentir um bloqueio emocional. Nesses momentos, respire fundo e busque uma abordagem diferente; isso pode evitar que seu dia seja prejudicado. Com uma energia elevada, você será capaz de enfrentar suas responsabilidades, solucionar questões e desfrutar de uma jornada serena.

Números do dia: 7 - 45 - 23 - 18 - 59 - 21

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje à tarde, especialmente no final do dia, não é o melhor momento para tomar decisões significativas; é melhor adiar isso. Você pode encontrar respostas para questões que o inquietam. A reflexão ajudará a identificar as razões por trás de certos erros, permitindo que você estabeleça padrões elevados e, possivelmente, ajuste alguns comportamentos.

Números do dia: 8 - 21 - 42 - 54 - 19 - 26

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

Confira também a previsão detalhada do seu signo para hoje:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também