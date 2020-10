Artistas e sorteio de bike serão atrações de live no Dia das Crianças

A noite do Dia das Crianças, segunda-feira, 12, deverá ser bastante animada. É o que garante a Comissão Paixão Sertaneja que em parceria com o São Carlos Agora, MultSport e as duplas Belotti e Vianna, Charles e Adriano, João Pedro e Zé Paulo e também Alex Moraes, Pedro Henrique e Cesar Santu irão realizar uma mega live com objetivo de arrecadar brinquedos para crianças carentes.

Com início às 19h e sem hora para acabar, o show virtual será apresentado por Paulo Melo e Alexandra e terá vários sorteios, com destaque para uma bicicleta aro 20.

Com transmissão na página oficial da Comissão no Facebook e também YouTube, os interessados em participar do sorteio precisam curtir a página da Paixão Sertaneja, marcar um amigo e compartilhar a promoção, quem quiser doar brinquedos é só entrar em contato na página do São Carlos Agora ou da Comissão Paixão Sertaneja.

