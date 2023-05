Artista visual de São Carlos faz turnê pelo interior paulista

Bianca Habib convida o público a pensar sobre os bichos nativos que compartilham a vida na cidade - Crédito: Kit Gaion

Pássaros, macacos e tatus, ganhando formas e cores em cartazes e desenhos, em uma atividade para fazer reflexões sobre a vida urbana e a interação com os animais nativos. É com essa proposta que o ateliê “Vizinha, vizinho meu”, da artista visual Bianca Habib, está em turnê pelas unidades do Sesc São Paulo. Depois de passar três domingos no Sesc Avenida Paulista, ela realiza atividades com as crianças do Programa Curumim do Sesc Ribeirão Preto até sexta-feira, 26. E no próximo fim de semana, 27 e 28 de maio, encerra a temporada no Sesc Araraquara.

Usando a técnica de estêncil, a artista leva o público a refletir sobre a nossa vizinhança, os animais silvestres que vivem nas matas da cidade, e sobre como se conectam com cada um de nós. E essas reflexões resultam na arte de se fazer cartazes cheios de criatividade.

ATELIÊ VIZINHA, VIZINHO MEU

O projeto circula desde 2021 e já passou por 12 unidades do Sesc entre interior, litoral e capital, com mais de 800 cartazes feitos pelo público nas quase 40 sessões realizadas ao longo da circulação, que conta ainda com a passagem por 2 escolas públicas e 2 parques urbanos.

“A experiência acontece ali, em 2 horas, mas permanece depois, como matéria e criação. Toda vez que levamos o ateliê para um lugar, diferentes pessoas vivenciam uma experiência de pensar nos bichos que vivem nas matas da cidade, se encantarem com cores e palavras e fazer com as mãos”, conclui Bianca Habib.

SOBRE BIANCA HABIB

Bianca Habib é artista visual, arquiteta e urbanista pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, mãe e educadora. Em seu ateliê, recorta e costura ideias e propõe formas de ver o cotidiano pelo olhar do deslocamento, das delicadezas e da empatia, em criações visuais e poéticas. Seus projetos artísticos exploram diversas técnicas, sobem pelos muros e não cabem numa etiqueta.

Acredita na arte como força transformadora e leva suas propostas de ateliês para instituições, escolas e centros culturais, com reflexões que conectam o pensar e o fazer.

Os murais no espaço urbano ampliam o alcance das reflexões sobre arte, educação, cidade, meio ambiente e afetos dos lugares onde vivemos.

SERVIÇO:

Ateliê “Vizinha, Vizinho Meu” – com Bianca Habib

27 e 28 de maio - Sesc Araraquara – 14h às 16h – Espaço Curumim

Entrada gratuita e livre para todos os públicos. Entrega de senhas na Central de Atendimento com 30 minutos de antecedência.

