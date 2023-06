“Arraiá do Roque” vai esquentar Água Vermelha

SIGA O SCA NO

Festa em Água Vermelha espera receber até 4 mil visitantes - Crédito: Divulgação

Durante dois anos da pandemia da Covid-19, houve o cancelamento por questões sanitárias e respeito a saúde pública. Mas com o retorno à normalidade, a tradicional festa junina “Arraiá do Roque”, realizada há mais de 10 anos, promete agitar o final de semana em São Carlos.

Mais precisamente o sábado, 3. A partir das 17h30, o distrito de Água Vermelha vai estar em ebulição com a festa junina, que é promovida pela Paróquia São Roque e que tem como responsável, o padre Max Pessoa.

A expectativa é de que a festa junina tenha a presença de aproximadamente 4 mil pessoas. “É uma festa de pequeno porte e organizada pela paróquia”, disse o padre.

Porém, quem prestigiar o “Arraiá do Roque” irá curtir música ao vivo com a apresentação da Orquestra de Violeiros e duplas de forró, além de comidas típicas de milho (suco, bolo, sopa, curau, pamonha e milho refogado). Consta do cardápio, doguinho, mini pizza, espetinhos, pastel, chopp e refrigerante.

Por fim, o padre Max afirmou ainda que todos os recursos arrecadados durante o arraiá serão destinados para as obras da igreja Matriz São Roque.

