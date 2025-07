Arraiá das "Casinhas" em parceria com Primos F.C. acontece neste sábado no Monte Carlo

Neste sábado (12), o tradicional Arraiá das Casinhas, em parceria com Primos F.C promete animar a noite de São Carlos com uma grande festa junina aberta ao público. O evento será realizado na Avenida Dr. Álvaro Câmara, 249, no bairro Monte Carlo, a partir das 18h.

Com clima familiar e acolhedor, o arraiá contará com barracas de comidas e bebidas típicas, doces caseiros, além de atrações musicais e brincadeiras para todas as idades. A organização convida toda a população para prestigiar o evento e celebrar juntos esta tradição.