Arraiá da São Nicolau promete agitar São Carlos

Crédito: Divulgação

A Paróquia São Nicolau de Flüe realiza neste final de semana o tradicional “Arraiá da São Nicolau”, com comidas típicas, show de prêmios e também shows com duplas sertanejas. O dinheiro arrecadado será revertido para as ações sociais que a igreja promove, além de concluir a quadra poli esportiva e ajudar a construir uma UTI neonatal na Santa Casa de Misericórdia.

A primeira noite do arraiá será nesta sexta-feira, 7, com entrada a partir das 18h. Muita música sertaneja com a dupla João Carlos e Bruno e projeto "O Trio" com show na quadra da igreja. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e podem ser adquiridos na Paróquia São Nicolau ou através do site https://bilheteka.com.br/comprar/441/ARRAIA_DE_SAO_NICOLAU.

No sábado, 8, a animação fica por conta de Pedro Vitor e Mariana e Beloti e Viana. A entrada é de graça, também a partir das 18h. Nessa noite haverá show de prêmios e quem participar pode levar para casa uma premiação em dinheiro. O prémio total é de R$ 25 mil, sendo que na última rodada o sortudo ou sortuda vai ganhar R$ 23 mil.

A paróquia São Nicolau de Flüe está localizada no Jardim Botafogo, em São Carlos, mais informações através do WhatsApp (16) 99214-2301.

De acordo com os organizadores, a renda será revertida para o projeto social da paróquia “Anjo da Guarda” que atende 70 crianças, de 6 a 11 anos, e 20 adolescentes, de 12 a 17 anos. As crianças e jovens têm atendimento odontológico e podem aprender judô, futebol, educação física, xadrez, teatro, música, entre outras atividades. A iniciativa é capaz de aumentar a autoestima, ensinar disciplina e trabalho em equipe, reduzir a evasão escolar e afastar das drogas e da violência.

