Arraiá agita o Santuário da Babilônia neste sábado (8)

Crédito: Divulgação

Com missa sertaneja, fogueira, mastro, quadrilha, muito milho e comidas típicas, nos próximos dias 8 e 15, acontece o tradicional arraiá do Santuário da Babilônia.

Em ambos os dias, haverá de início a missa sertaneja e após, a festança com tudo que há de bom dessa época: pamonha, chica biruta, milho, bolo, canjica, vinho quente, quentão e muito mais.

Além da ampla praça de alimentação, acontece os shows com Pedro Henrique, Los Pernas, Os 1/2 boca, Doce veneno, Orquestra de viola, Lucas e João Henrique.

Os recursos oriundos do arraiá serão destinados para as obras sociais e manutenção do santuário. O estacionamento será cobrada uma taxa de R$ 5,00, para o conforto, apoio e organização do espaço.

Leia Também