Arautos do Evangelho fará live neste sábado

Desde que começou a pandemia da Covid-19, os Arautos do Evangelho de São Carlos, teve início uma série de apresentações musicais pelos diversos canais de mídias sociais, em lives, no intuito de levar lazer e também um pouco de cultura. Cada uma teve um tema diferente.

Desta maneira, os Arautos do Evangelho apresenta neste sábado, 26, a partir das 20h mais um live musical, com o tema “Os perfumes e esplendores das Músicas Medievais”.

Sempre com a regência do Padre Francisco Magnos e com a participação do Coral de Vozes composto por mais de 20 integrantes e a orquestra de instrumentos de sopro, como flautas, clarinetes, trompas e trompetes, o grupo promete animar a noite de sábado, numa duração aproximada de 50 minutos.

Os Arautos do Evangelho fica na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), km 144, com uma belíssima capela. As missas são nos finais de semana, seguindo os devidos protocolos de segurança (30% da capacidade do prédio).

Mais informações com a equipe de organização: (16) 992043157.

