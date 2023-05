Ana Malta apresenta espetáculo gratuito em São Carlos

Há mais de vinte anos, Ana Malta explora diferentes possibilidades do instrumento voz - Crédito: Dani Gurgel/Da Pá Virada

Baseada numa intensa pesquisa no universo da voz instrumental, a cantora e compositora Ana Malta apresenta espetáculo Outra Voz, baseado em seu primeiro disco autoral, homônimo, quarta-feira, 24, às 20h, no Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão, em São Carlos. Para esse projeto, Ana Malta surge como compositora e arranjadora de temas instrumentais recheados de improvisação vocal. O espetáculo é gratuito, com o apoio do Proac 14/2022 - Circulação de Espetáculo.

"Outra Voz" propõe a experiência da voz como instrumento, desenhando as melodias sem letras, executando contrapontos com vocalizes, utilizando a improvisação vocal e abarcando um repertório com influências da música instrumental brasileira e latino-americana em seus diversos gêneros (samba, baião, maracatu, chacarera). Ana Malta compôs e arranjou a maioria das músicas deste show que conta com a estrutura de iluminação de palco, figurino e cenário, dialogando com a concepção estética abordada pela compositora.

Ana Malta (voz, composições e arranjos) apresenta esse trabalho ao lado dos músicos Oscar Aldama (composições e piano), Dô de Carvalho (sax alto, tenor e flauta), Jackson Silva (baixo), Raphael Sampaio (trompete e flugelhorn) e Rodrigo Digão Braz (bateria). O CD ainda com as participações especiais de André Marques (piano e escaleta) e Fábio Leal (guitarra e cavaco).

Há mais de vinte anos, Ana Malta explora diferentes possibilidades do instrumento voz através do trabalho realizado na Vintena Brasileira, orquestra liderada por André Marques. Outra Voz é também inspirado na música Universal de Hermeto Pascoal, abarcando diversas linguagens musicais.

Para Ana, “Realizar este projeto com meu trabalho autoral é muito emocionante! Nós, músicos independentes, ansiamos pelo momento de apresentar nossas músicas, poder contar com uma estrutura legal para fazê-lo é algo muito representativo pra gente. Estar à frente desta empreitada como compositora, arranjadora, cantora e produtora do projeto, me trouxe outra perspectiva em relação ao meu trabalho artístico. Agora tenho a grande oportunidade de estreitar a relação com meu público através desta turnê pelo interior de São Paulo.”

No repertório estão as faixas Sete Anos (André Marques), Inconstante (Ana Malta e Oscar Aldama), Amigo Leal (Ana Malta), Movimento (Ana Malta), Nosso Samba (Ana Malta e Oscar Aldama), Chacarera à Tatuí (Ana Malta), Vamu toma Uma? (Fábio Leal), Sem Palavras (Ana Malta) e Pro André (Ana Malta).

Ana Malta é licenciada em Música pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), formada em Canto Popular (MPB-JAZZ) e Canto Lírico pelo Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí. É professora de Canto Popular (MPB-JAZZ) do Conservatório de Tatuí desde 2009. Cantora do grupo Vintena Brasileira desde 2003 gravou os discos “De Baque às Avessas”, “Labirinto”, “Bituca” e “(r) Existir”, e participou de diversos shows dividindo o palco com grandes nomes da música, tais como, Hermeto Pascoal, Mônica Salmaso e Hamilton de Holanda.

