Ana Castela não está na programação do Rodeio de São Carlos 2025, confirma organização

Ana Castela - Crédito: reprodução/Instagram

Nos últimos dias, circulou nas redes sociais a informação de que a cantora Ana Castela estaria entre as atrações do São Carlos Rodeio Fest 2025. No entanto, a informação não procede.

Muitas pessoas entraram em contato com o São Carlos Agora questionando a presença da boiadeira. O portal apurou junto ao diretor do evento, Ubirajara Teixeira, que o nome da artista chegou a ser cogitado durante o lançamento do rodeio, mas a apresentação não foi confirmada e Ana Castela não integrará a programação do evento.

Para os fãs da cantora, a boa notícia é que ela está confirmada como uma das atrações da TUSCA (Taça Universitária de São Carlos), tradicional festa universitária que acontece em novembro na cidade. A organização do evento já divulgou oficialmente sua participação.

Confira a programação do rodeio:

08/08 Luan Santana / Open Farra

09/08 Fred & Fabrício / Dennis DJ

15/08 Gusttavo Lima / Bruno & Denner

16/08 Murilo Huff / Alok/Jiraya Uai

