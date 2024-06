Ana Castela - Crédito: reprodução/Instagram

A partir de hoje e até domingo (9), será realizado o XXXIII Rodeio de Ibaté, considerado um dos maiores eventos do estado de São Paulo e do país no segmento. A abertura ficará por conta do show de Ana Castela, a boadeira.

A programação inclui ainda apresentações de Gustavo Mioto, as duplas Israel & Rodolffo, Hugo & Guilherme, UsAgroboy e o encerramento com Matheus & Kauan.

