Amigas no dia a dia, jovens são-carlenses disputam o Barretos Kids

Amigas no dia a dia, com direito a brincadeiras, bate-papos animados e até troca de confidências. Participaram, juntas, de eventos musicais em São Carlos.

Mas agora essa duplinha irá passar por uma experiência bem diferente e serão adversárias em um evento nacional, em uma experiência que consideram única.

Assim, Giovana Vichiatto Simplício e Brenda Marques, ambas com 12 anos e são-carlenses “da gema”, vão competir na categoria infantil do Barretos Kids, concurso Infanto-juvenil de música sertaneja que será realizado no Rancho do Peãozinho, no Parque do Peão, durante a 68ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no domingo, 26 de agosto.

Segundo os organizadores, aproximadamente 35 crianças participarão do concurso que será dividido por idade: infantil de 6 a 12 anos e juvenil de 13 a 17 anos. As apresentações serão a partir das 10h com as classificatórias e depois, a final, que será às 15h e cada concorrente se apresentará com uma música. O vencedor ganha premiação em dinheiro e certificado.

Neste evento, Giovana e Brenda serão concorrentes, porém, amigas nas atividades que realizam em São Carlos.

As pessoas que conhecem as garotas, afirmam com convicção: são talentos natos. Indagadas pelo São Carlos Agora, afirmaram que estão se preparando muito e tem como objetivo ganhar a disputa e serem reconhecidas um dia no mundo da música, salientando que será uma experiência incrível mesmo que não cheguem a ganhar o concurso.

Giovana e Brenda já escolheram as músicas para o evento, mas a tarefa, disseram, foi difícil. Porém mostraram confiança nas opções das melodias que irão cantar na competição nacional.

