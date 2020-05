Alunos do Projeto Guri receberão atividades on-line quinzenalmente

Crédito: Gustavo Morita

A Sustenidos Organização Social de Cultura, responsável pelo Projeto Guri no interior, litoral paulista e polos da Fundação Casa, com o intuito de dar sequência ao cronograma de aulas durante a quarentena, comunica que, a partir da primeira semana de maio, as atividades educacionais e artísticas serão disponibilizadas quinzenalmente aos Guris.

Dessa forma, os alunos receberão as atividades para serem realizadas à distância nas semanas de 4 a 8 de maio; 18 a 22 de maio; 1 a 5 de junho; 15 a 19 de junho e de 29 de junho a 3 de julho. A iniciativa faz parte do Programa de Ensino a Distância, implantado desde o dia 13 de abril, em decorrência do isolamento social.

“Esperamos, com isso, manter o relacionamento com nossos alunos e, principalmente, estimulá-los a cultivar o contato com a música por meio de iniciativas variadas, abrangendo tanto questões técnicas, de leitura, de apreciação e de contextualização, como de composição contemplando, inclusive, aqueles que não têm instrumentos em casa”, afirma Claudia Freixedas, superintendente educacional da Sustenidos.

As atividades são enviadas dentro do horário de aula de cada turma. A previsão é que os materiais sejam disponibilizados aos estudantes até o dia 3 de julho, totalizando oito semanas de estudos. Ao todo, 800 educadores estão incumbidos de sugerir propostas musicais que necessitem de dedicação de, pelo menos, 20 minutos para sua execução e que possam ter desdobramentos. Apenas no mês de abril, 12.000 atividades foram enviadas aos Guris.

As atividades são enviadas por meio de grupos criados no WhatsApp que contam, ainda, com a participação da coordenação do polo e um familiar de cada grupo. Além disso, foi sugerido para que os Guris desenvolvam relatórios diários com suas impressões, dúvidas e apontamentos para serem compartilhado na volta às aulas.

Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri está distribuindo cerca de 4000 atividades por semana. Algumas delas, inclusive, podem ser acompanhadas em canais do YouTube e outras plataformas digitais da Sustenidos e do Projeto Guri. “As atividades propostas deverão ser recapituladas no reinício das aulas e os diários de bordo serão muito importantes no momento de retomada das aulas presenciais”, conclui Claudia.

