Alunos das escolas municipais assistem ao espetáculo circense R.U.A

A Secretaria Municipal de Educação em parceria com o SESC São Carlos levou mais de 400 alunos da rede municipal de ensino para assistir ao espetáculo circense em comemoração ao Dia Nacional do Circo, 27 de março.

Os estudantes e professores das EMEBS Dalila Galli, Carmine Botta, Afonso Vitalli Fioca (Caic) e Janete Lia tiveram a oportunidade de assistir ao espetáculo Circense R.U.A. Foi um dia de muitos sorrisos, surpresas e aplausos. O espetáculo aconteceu em duas sessões no Sesc São Carlos, e contou a história do palhaço Sanduba, que entra em cena para divertir e impressionar o público com suas habilidades circenses utilizando materiais reciclados do dia a dia, provando que ao menos no picadeiro não há limites para a criatividade e não existe nada impossível.

O projeto acontece todos os anos no mês de março e é desenvolvido com mais de 1.000 alunos dos CEMEIS, EMEBS e do Projeto Recreação. As modalidades circenses estão sendo tema das aulas de Educação Física nos CEMEIS Osmar Stanley de Martini, José de Campos Pereira, Octávio de Moura e Regina Melchiades, também têm aulas de circo na EMEB Alcyr Affonso Leopoldo e no Projeto Recreação no CEMEI Vicente de Paulo Rocha Keppe. As responsáveis pela difusão desta arte são as professoras Camila Milan Pizzocaro, Claudia Affonso, Rosangela Godoy, Izabel Crepaldi e Kátia Fazolim.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, preocupado em proporcionar atividades diferenciadas aos alunos da rede, conta agora com uma Seção de Projetos Especiais chefiado pela professora Juliana Tessarin. “A proposta é promover ações educativas de qualidade e valorizar os espaços e parcerias que nosso município dispõe”, ressaltou.

Segundo a professora Camila Milan Pizzocaro que desenvolve o Projeto Conhecendo e Brincando de Circo, o objetivo do projeto é trabalhar as capacidades físicas e as habilidades básicas inerentes à faixa etária dos alunos, assim como a dança e a ginástica, usando a temática do circo como pano de fundo, tornando as atividades muito mais alegres e divertidas”.

“A cada semana os alunos assistem a um vídeo sobre os artistas do Circo, realizamos uma roda de conversa e em seguida, na quadra, procurando trazer para a escola o mundo do circo adaptando aos materiais e espaços existentes na Unidade Escola”, conta a professora Kátia Fazolim.

DIA NACIONAL DO CIRCO

Dia 27 de março é comemorado o Dia Nacional do Circo, a data é uma homenagem ao dia de nascimento do Palhaço Piolin, famoso artista circense nascido na cidade de Ribeirão Preto. A data motiva diversos professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino a desenvolver as modalidades circenses, da Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental até o Projeto Recreação, os alunos podem experimentar está arte que encanta a todas as idades.

