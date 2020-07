Alunos da USP São Carlos dão voz a máquinas

A pandemia do novo coronavírus fechou os museus ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, abriu portas para ampliar o acesso virtual ao que antes estava disponível somente para quem poderia comparecer presencialmente a esses espaços. Com o objetivo de possibilitar que mais pessoas conheçam os impactos da tecnologia na história da humanidade, acaba de ser lançada a primeira exposição virtual do Museu de Computação Professor Odelar Leite Linhares, localizado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Alunos que dão voz a máquinas é o título da iniciativa, resultado da dedicação dos estudantes que ingressaram este ano no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação no ICMC. Eles foram convidados a enfrentar um desafio no primeiro semestre: dar voz a 19 máquinas que fazem parte do acervo do Museu.

O convite veio do professor Claudio Toledo, responsável por ministrar uma disciplina que aborda a evolução histórica da computação. Curador do Museu, Cláudio sugeriu que os alunos se dividissem em grupos. Foi assim que surgiram as 22 equipes que se dedicaram a pesquisar as curiosidades e incontáveis histórias que permeiam essas 19 máquinas. No início do semestre, dias antes da pandemia paralisar as aulas presenciais, os estudantes entraram no museu e fotografaram as peças do acervo que iriam dar voz.

“Eu me empolguei fazendo esse trabalho. Pesquisei sobre o Atari e me esforcei até mais do que o necessário, criei um laço com a peça em si, um carinho. Cheguei até a instalá-la em uma máquina virtual para fazer uns testes. E como eu já tinha experiência com animação, fiz uma apresentação toda customizada, baseada na máquina”, explica Samuel Oliveira. Ele e Augusto Arantes são os alunos que dão voz ao ATARI 1040ST, lançado em 1983. Apesar de Atari ser um nome relacionado à indústria de consoles e videogames, a empresa também lançou computadores como o ATARI 1040ST, que além de jogos, oferecia ferramentas de criação e edição de textos, imagens e músicas. Samuel e Augusto criaram até um emulador, que possibilita ao público da exposição ter um gostinho de como funcionava essa máquina.