Alciony Menegaz celebra 50 anos de carreira com o show "Luz do Palco" nesta sexta

A cantora Alciony Menegaz sobe ao palco do Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão, em São Carlos, nesta sexta-feira (7), às 20h, para apresentar o espetáculo “Luz do Palco”, baseado em seu mais novo álbum homônimo. O show tem entrada gratuita e celebra mais de cinco décadas dedicadas à música brasileira.

Após ter o lançamento adiado em 2020 devido à pandemia, o projeto chega agora ao público em formato digital e com apresentações ao vivo. O repertório reúne canções autorais e inéditas, além de obras que marcaram a trajetória da artista, com influências da Bossa Nova, da MPB e da era dos festivais.

No palco, Alciony será acompanhada por um time de músicos: Thiago Monteiro (piano), Duda Lazarini (bateria), Bruno Barbosa (baixo), Thiago Carreri (guitarra), Ricardo Pérez (percussão), Marcelo Toledo (sax), Michael Ramos (trompete) e um quarteto de cordas formado por Anderson de Oliveira, Adrean Rodrigues, Willian Rodrigues e Pedro Henrique Pasqualatto.

Gravado com arranjos sofisticados e participações de nomes como Marcelo Mariano, Neymar Dias, Webster Santos e Thiago Rabello, o álbum conta ainda com a presença de um quarteto da OSESP em quatro faixas. No repertório, estão músicas como Luz do Palco (Rafael Altério / Celso Viáfora), Chove lá Fora (Tito Madi), Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran), Reza (Edu Lobo) e Barracão (Elizeth Cardoso).

Natural de Prata (MG) e criada em Barretos (SP), Alciony iniciou a carreira ainda criança, incentivada pelo pai, o maestro Yolando Menegaz. Ganhou projeção nos anos 1970 com o sucesso Isabela, lançado pela RCA Victor, e se apresentou em programas de TV como Clube dos Artistas e Hebe Camargo. Após um período afastada dos palcos, voltou à ativa nos anos 2000 com o show Tributo a Elis e o álbum Mundo Belo, além de se apresentar na Alemanha.

O projeto “Luz do Palco” é realizado com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio do ProAC-SP, da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo e do Ministério da Cultura

SERVIÇO

Data: 7 de novembro (sexta-feira)

Horário: 20h Local: Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão Rua 7 de Setembro, 1735, Centro, São Carlos Entrada gratuita

