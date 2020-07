ACISC apoia Live Solidária em prol da Santa Casa de São Carlos

A dupla sertaneja Pedro Vitor & Mariana realiza no dia 31 de julho, às 19h30, uma Live Solidária em prol da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos.

O evento conta com o apoio da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) e, além do Facebook da entidade e da dupla, será transmitido nas redes sociais de diversos parceiros, entre eles, dos portais São Carlos Agora e Região em Destake; do site Noite D+ e do Visite São Carlos. Também será transmitida pelos Canais 26 da Net São Carlos e C-lig, pela TV Ônix.

O presidente da ACISC, José Fernando Domingues, ressalta que a ação tem o principal objetivo de ajudar a Santa Casa. “Recentemente, a ACISC efetuou repasse de recursos na ordem de R$ 95 mil e mil aventais descartáveis para procedimentos, originários de uma campanha realizada junto aos nossos associados, para a Santa Casa, mas, sabemos que nesse momento de pandemia, eles precisam de muita ajuda. Fomos procurados pelo Pedro Vitor e a Mariana, e decidimos apoiar a realização dessa Live Solidária e esperamos contar com a colaboração e doação de todos”, contou.

Além da ACISC, a Live conta com os apoios da Unimed São Carlos, Uniodonto São Carlos, DNA Consult, Danilo Pinheiro Propaganda e Arquitetura de Negócios, Cygnus Seguros e da Escola de Educação Infantil Quintal São Carlos.

Durante a apresentação, ficará disponível na tela um QR CODE. Ao apontar o seu celular para esse código, você vai ser direcionado para a página de doações da Santa Casa, que também poderá ser acessada através do link www.santacasasaocarlos.com.br/Doacao. Lá, é só escolher uma das opções, fazer a sua doação e apoiar o hospital. A doação irá diretamente para a conta bancária da Santa Casa e o valor arrecadado será divulgado amplamente.

Os irmãos Pedro Vitor & Mariana têm quase 16 anos de carreira e já participaram de vários concursos em rádios e em shows junto com artistas consagrados do cenário sertanejo como Daniel, Leonardo, Chrystian & Ralf, Matogrosso & Mathias, entre outros. Para solidificar ainda mais o amor pela música, em 2017, a dupla gravou o primeiro DVD, intitulado "Nosso Sonho”.

“Esperamos contar com o apoio e doação de toda a nossa região, afinal, a Santa Casa não atende somente pacientes de São Carlos. Vamos colaborar!”, finaliza Zelão Domingues.

