Abertura no Teatro Municipal marca o início do 21º Festival ChorandoSemParar – Edição Tom Jobim, em São Carlos

A 21ª edição do Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar, que acontece de 1º a 7 de dezembro de 2025, com a Edição Tom Jobim – Uma Ode à Natureza, em homenagem ao maestro, pianista e compositor Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (1927–1994), terá uma abertura histórica na próxima segunda-feira, dia 1º de dezembro, no Teatro Municipal de São Carlos. A entrada é franca, mediante retirada de convites no próprio dia, a partir das 10h30, na bilheteria do Teatro. A noite promete ser um marco cultural para a cidade, reunindo artistas brasileiros e internacionais em apresentações especiais que celebram a obra de um dos maiores compositores da música brasileira.
Programação de abertura
A programação de abertura começa às 19h, com a recepção ao público. Às 20h, o Teatro Municipal recebe três apresentações de destaque: o Clube do Choro de Paris, o Clube do Choro de Viena e o duo Mario Manga & Fabio Tagliaferri, que convidam o violoncelista Jaques Morelenbaum para uma participação especial. Em seguida, às 21h, o convidado homenageado Daniel Jobim sobe ao palco acompanhado de Danilo Caymmi, Jaques Morelenbaum e Jorge Helder, em um encontro musical raro, que reúne artistas profundamente ligados ao universo estético, poético e ambiental de Tom Jobim.
A abertura reafirma a vocação do Festival para criar experiências únicas e acessíveis ao público, fortalecendo o papel de São Carlos como palco de grandes eventos culturais.
Programação formativa e artística
A partir de terça-feira, dia 2 de dezembro, o Festival segue com uma extensa programação formativa e artística em diversos espaços da cidade.
No Teatro SESC São Carlos, acontecem atividades como palestras musicais, práticas de conjunto e rodas de conversa com nomes como Jaques Morelenbaum, Jorge Helder e Danilo Caymmi.
O Instituto Mário de Andrade (IMA) recebe palestras e mesas-redondas que dialogam com música, história, meio ambiente e a própria obra de Tom Jobim, incluindo a apresentação de um material inédito do Instituto Antônio Carlos Jobim feita pelo instrumentista José Staneck.
Já no sábado, 6 de dezembro, o IMA também sedia uma prática de soundpainting (criação artística multidisciplinar compartilhada entre músicos, artistas plásticos e outras expressões de arte em tempo real) inspirada em “Águas de Março” e um encontro entre Clubes de Choro da Áustria, França e Brasil, com participação de Maria Inês Guimarães, Marika Lombardi, Reco do Bandolim, Antonio de Pádua e Flip Phillip.
Apresentações na Praça da XV
A tradicional Praça Dr. Christiano Altenfelder Silva, conhecida como Praça da XV, será o palco das atividades musicais abertas, começando no sábado (6) com ensaios e passagem de som ao longo do dia, além de uma apresentação especial à noite.
No domingo (7), o Festival promove uma maratona musical das 10h às 22h, com revezamento ininterrupto de artistas e conjuntos, entre eles a Big Band Projeto Guri, Big Boom Orchestra, Clube do Choro de Paris, Clube do Choro de Viena, Clube do Choro de Brasília, Conjunto Saudações, Duo Cristóvão Bastos e Tahyná Oliveira, Flip Phillip, Grupo Choro Livre, Orquestra Paulista de Choro, Maria Inês Guimarães e Marika Lombardi.
Inscrições e participação
Para as atividades formativas, as reservas podem ser feitas pelo e-mail ima@institutomariodeandrade.org.br, mas, por ocorrerem em espaços amplos ou abertos, o público também pode comparecer espontaneamente. Em caso de lotação, têm prioridade aqueles que realizaram a inscrição. Todas as atividades do Festival são gratuitas.
Confira a programação completa:
Abertura – 01 de dezembro (segunda-feira)
Teatro Municipal de São Carlos – Entrada franca mediante retirada de convites (na bilheteria do Teatro) a partir das 10h30
A noite de abertura começa às 19h, com recepção ao público, seguida de homenagem oficial às 19h15.
Às 20h, sobem ao palco:
- Clube do Choro de Paris
- Clube do Choro de Viena
- Mario Manga & Fabio Tagliaferri convidam Jaques Morelenbaum
Às 21h, o convidado homenageado Daniel Jobim apresenta-se com Danilo Caymmi, Jaques Morelenbaum e Jorge Helder.
Programação Formativa – 02 a 06 de dezembro
02/12 (terça-feira) – Teatro SESC São Carlos
16h às 17h30 – Atividade Formativa 01
Palestra Musical Interativa – “As composições de Jobim: a cada audição, uma nova viagem”
Ministrante: Jaques Morelenbaum
18h às 19h30 – Atividade Formativa 02
Prática de Conjunto – “Traga seu instrumento e toque Tom”
Ministrante: Jorge Helder
20h às 21h30 – Atividade Formativa 03
Roda de Conversa – “Lembranças, histórias, impressões e sentimentos”
Com Danilo Caymmi, Jaques Morelenbaum e Jorge Helder
Mediação: Pedro Varoni
03/12 (quarta-feira) – Instituto Mário de Andrade (IMA)
18h30 às 20h – Atividade Formativa 04
Palestra com José Staneck, apresentando material inédito do acervo do Instituto Antônio Carlos Jobim:
“25 estudos composicionais melódicos de Tom Jobim, inspirados no Choro”
04/12 (quinta-feira) – Instituto Mário de Andrade (IMA)
20h às 21h30 – Atividade Formativa 05
Roda de Conversa sobre o documentário da EPTV
“O Canto da Piracema e outros cantos”
Participantes: Pedro Varoni, Rosana Zaidan e Ricardo Missão
05/12 (sexta-feira) – Instituto Mário de Andrade (IMA)
20h às 21h30 – Atividade Formativa 06
Mesa-redonda
“O Turista Aprendiz e Macunaíma: pioneirismo visionário de Mário de Andrade na história ambiental”
Ministrante: Enrique Menezes
06/12 (sábado) – Instituto Mário de Andrade (IMA)
14h30 às 16h – Atividade Formativa 07
Palestra Musical Interativa
“Prática de Soundpainting inspirada em ‘Águas de Março’”
Com Marika Lombardi e Maria Inês Guimarães (Clube do Choro da França)
18h30 às 20h – Atividade Formativa 08
Mesa de Conversa
“Encontro dos Clubes de Choro da Áustria, Brasil e França”
Com:
- Maria Inês Guimarães – Clube do Choro de Paris
- Marika Lombardi
- Reco do Bandolim – Clube do Choro de Brasília
- Antonio de Pádua – Clube do Choro de Viena
- Flip Phillip – Áustria
Atividades Musicais – Praça da XV
06/12 (sábado)
10h às 18h – Ensaios abertos e passagem de som
19h30 às 21h30 – Apresentação musical
07/12 (domingo) – Maratona musical das 10h às 22h
Revezamento ininterrupto de atrações nacionais e internacionais:
- Big Band Projeto Guri
- Big Boom Orchestra
- Clube do Choro de Paris
- Clube do Choro de Viena
- Clube do Choro de Brasília
- Conjunto Saudações
- Duo Cristóvão Bastos & Tahyná Oliveira
- Flip Phillip (Áustria)
- Grupo Choro Livre
- Orquestra Paulista de Choro
- Maria Inês Guimarães
- Marika Lombardi