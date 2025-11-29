Abertura no Teatro Municipal marca o início do 21º Festival ChorandoSemParar – Edição Tom Jobim, em São Carlos

A 21ª edição do Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar, que acontece de 1º a 7 de dezembro de 2025, com a Edição Tom Jobim – Uma Ode à Natureza, em homenagem ao maestro, pianista e compositor Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (1927–1994), terá uma abertura histórica na próxima segunda-feira, dia 1º de dezembro, no Teatro Municipal de São Carlos. A entrada é franca, mediante retirada de convites no próprio dia, a partir das 10h30, na bilheteria do Teatro. A noite promete ser um marco cultural para a cidade, reunindo artistas brasileiros e internacionais em apresentações especiais que celebram a obra de um dos maiores compositores da música brasileira.

Programação de abertura

A programação de abertura começa às 19h, com a recepção ao público. Às 20h, o Teatro Municipal recebe três apresentações de destaque: o Clube do Choro de Paris, o Clube do Choro de Viena e o duo Mario Manga & Fabio Tagliaferri, que convidam o violoncelista Jaques Morelenbaum para uma participação especial. Em seguida, às 21h, o convidado homenageado Daniel Jobim sobe ao palco acompanhado de Danilo Caymmi, Jaques Morelenbaum e Jorge Helder, em um encontro musical raro, que reúne artistas profundamente ligados ao universo estético, poético e ambiental de Tom Jobim.

A abertura reafirma a vocação do Festival para criar experiências únicas e acessíveis ao público, fortalecendo o papel de São Carlos como palco de grandes eventos culturais.

Programação formativa e artística

A partir de terça-feira, dia 2 de dezembro, o Festival segue com uma extensa programação formativa e artística em diversos espaços da cidade.

No Teatro SESC São Carlos, acontecem atividades como palestras musicais, práticas de conjunto e rodas de conversa com nomes como Jaques Morelenbaum, Jorge Helder e Danilo Caymmi.

O Instituto Mário de Andrade (IMA) recebe palestras e mesas-redondas que dialogam com música, história, meio ambiente e a própria obra de Tom Jobim, incluindo a apresentação de um material inédito do Instituto Antônio Carlos Jobim feita pelo instrumentista José Staneck.

Já no sábado, 6 de dezembro, o IMA também sedia uma prática de soundpainting (criação artística multidisciplinar compartilhada entre músicos, artistas plásticos e outras expressões de arte em tempo real) inspirada em “Águas de Março” e um encontro entre Clubes de Choro da Áustria, França e Brasil, com participação de Maria Inês Guimarães, Marika Lombardi, Reco do Bandolim, Antonio de Pádua e Flip Phillip.

Apresentações na Praça da XV

A tradicional Praça Dr. Christiano Altenfelder Silva, conhecida como Praça da XV, será o palco das atividades musicais abertas, começando no sábado (6) com ensaios e passagem de som ao longo do dia, além de uma apresentação especial à noite.

No domingo (7), o Festival promove uma maratona musical das 10h às 22h, com revezamento ininterrupto de artistas e conjuntos, entre eles a Big Band Projeto Guri, Big Boom Orchestra, Clube do Choro de Paris, Clube do Choro de Viena, Clube do Choro de Brasília, Conjunto Saudações, Duo Cristóvão Bastos e Tahyná Oliveira, Flip Phillip, Grupo Choro Livre, Orquestra Paulista de Choro, Maria Inês Guimarães e Marika Lombardi.

Inscrições e participação

Para as atividades formativas, as reservas podem ser feitas pelo e-mail ima@institutomariodeandrade.org.br, mas, por ocorrerem em espaços amplos ou abertos, o público também pode comparecer espontaneamente. Em caso de lotação, têm prioridade aqueles que realizaram a inscrição. Todas as atividades do Festival são gratuitas.

Confira a programação completa:

Abertura – 01 de dezembro (segunda-feira)

Teatro Municipal de São Carlos – Entrada franca mediante retirada de convites (na bilheteria do Teatro) a partir das 10h30

A noite de abertura começa às 19h, com recepção ao público, seguida de homenagem oficial às 19h15.

Às 20h, sobem ao palco:

Clube do Choro de Paris

Clube do Choro de Viena

Mario Manga & Fabio Tagliaferri convidam Jaques Morelenbaum

Às 21h, o convidado homenageado Daniel Jobim apresenta-se com Danilo Caymmi, Jaques Morelenbaum e Jorge Helder.

Programação Formativa – 02 a 06 de dezembro

02/12 (terça-feira) – Teatro SESC São Carlos

16h às 17h30 – Atividade Formativa 01

Palestra Musical Interativa – “As composições de Jobim: a cada audição, uma nova viagem”

Ministrante: Jaques Morelenbaum

18h às 19h30 – Atividade Formativa 02

Prática de Conjunto – “Traga seu instrumento e toque Tom”

Ministrante: Jorge Helder

20h às 21h30 – Atividade Formativa 03

Roda de Conversa – “Lembranças, histórias, impressões e sentimentos”

Com Danilo Caymmi, Jaques Morelenbaum e Jorge Helder

Mediação: Pedro Varoni

03/12 (quarta-feira) – Instituto Mário de Andrade (IMA)

18h30 às 20h – Atividade Formativa 04

Palestra com José Staneck, apresentando material inédito do acervo do Instituto Antônio Carlos Jobim:

“25 estudos composicionais melódicos de Tom Jobim, inspirados no Choro”

04/12 (quinta-feira) – Instituto Mário de Andrade (IMA)

20h às 21h30 – Atividade Formativa 05

Roda de Conversa sobre o documentário da EPTV

“O Canto da Piracema e outros cantos”

Participantes: Pedro Varoni, Rosana Zaidan e Ricardo Missão

05/12 (sexta-feira) – Instituto Mário de Andrade (IMA)

20h às 21h30 – Atividade Formativa 06

Mesa-redonda

“O Turista Aprendiz e Macunaíma: pioneirismo visionário de Mário de Andrade na história ambiental”

Ministrante: Enrique Menezes

06/12 (sábado) – Instituto Mário de Andrade (IMA)

14h30 às 16h – Atividade Formativa 07

Palestra Musical Interativa

“Prática de Soundpainting inspirada em ‘Águas de Março’”

Com Marika Lombardi e Maria Inês Guimarães (Clube do Choro da França)

18h30 às 20h – Atividade Formativa 08

Mesa de Conversa

“Encontro dos Clubes de Choro da Áustria, Brasil e França”

Com:

Maria Inês Guimarães – Clube do Choro de Paris

Marika Lombardi

Reco do Bandolim – Clube do Choro de Brasília

Antonio de Pádua – Clube do Choro de Viena

Flip Phillip – Áustria

Atividades Musicais – Praça da XV

06/12 (sábado)

10h às 18h – Ensaios abertos e passagem de som

19h30 às 21h30 – Apresentação musical

07/12 (domingo) – Maratona musical das 10h às 22h

Revezamento ininterrupto de atrações nacionais e internacionais:

Big Band Projeto Guri

Big Boom Orchestra

Clube do Choro de Paris

Clube do Choro de Viena

Clube do Choro de Brasília

Conjunto Saudações

Duo Cristóvão Bastos & Tahyná Oliveira

Flip Phillip (Áustria)

Grupo Choro Livre

Orquestra Paulista de Choro

Maria Inês Guimarães

Marika Lombardi

