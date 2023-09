AASC acerta últimos detalhes para campeonato de arrancada que acontece neste final de semana em São Carlos

SIGA O SCA NO

Veículo preparado na última edição da São Carlos Racing - Crédito: reprodução/redes sociais

A Associação Automobilística de São Carlos (AASC) está acertando os últimos detalhes da 3ª edição do São Carlos Racing, uma corrida de arrancada No Prep, que acontece no próximo final de semana, dias 16 e 17 de setembro, na avenida Parque Faber, Distrito Industrial Miguel Abdelnur.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal e do jornal São Carlos Agora. A entrada para o público é gratuita, mas haverá arrecadação de alimentos não perecíveis.

A expectativa é que dezenas de pilotos de São Carlos e toda a região participem do evento, que terá disputas em várias categorias.

Além das disputas de arrancada, o evento também contará com praça de alimentação com a presença de food trucks.

O São Carlos Racing é uma oportunidade para os amantes da velocidade e do automobilismo acompanharem de perto as disputas de arrancada. O evento também é uma forma de arrecadar alimentos não perecíveis para entidades assistenciais da cidade.

