A Semana do Cinema chegou ao Cine Araújo com a estreia imperdível de Dragon Ball em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

O aguardado “Dragon Ball Daima” estreia no Cine Araújo do Shopping Iguatemi em 6 de fevereiro, prometendo ação, emoção e uma boa dose de nostalgia para fãs de todas as idades. O filme amplia o universo de Dragon Ball apresentando novos desafios que se desenrolam após os eventos de Dragon Ball Z e a épica batalha contra Majin Boo.



O filme é um dos grandes destaques da Semana do Cinema no Cine Araújo, que acontece de 6 a 12 de fevereiro de 2025. Durante esse período, aproveite ingressos promocionais a R$ 10 (inteira: R$ 20) nas salas convencionais e premium, e R$ 15 (inteira: R$ 30) nas salas VIP.



O evento, promovido pela FENEEC e ABRAPLEX, celebra a importância cultural do cinema e oferece uma experiência completa, com a qualidade única do Cine Araújo: telas gigantes, imagens nítidas, som imersivo, poltronas confortáveis e uma bomboniere recheada de opções deliciosas.



Sobre o filme:

Com uma trama inovadora, o filme apresenta uma nova ameaça: o Rei Gomah, do Reino dos Demônios, que utiliza um desejo feito ao dragão Shenron para transformar Goku, Vegeta, Bulma e os demais Guerreiros Z em crianças, enquanto Goten e Trunks voltam a ser bebês. O objetivo do vilão é enfraquecer os protetores da Terra e evitar que eles se interessem por uma jornada perigosa até o Reino dos Demônios, o Makai.



Após a derrota de Majin Boo, a paz na Terra é ameaçada novamente quando o Reino dos Demônios ganha um novo governante, o tirano Rei Gomah. Para evitar que os Guerreiros Z interfiram em seus planos, ele recorre a um método peculiar: um desejo ao dragão Shenron que transforme os heróis em crianças. Determinados a reverter a situação e enfrentar o vilão, Goku e seus amigos precisam viajar ao Makai, enfrentando novos desafios enquanto redescobrem o valor da amizade e da união.



Com opções para todos os gostos, a Semana do Cinema convida os espectadores a vivenciar momentos únicos ao lado de amigos e familiares, celebrando a magia e o encanto que só o Cine Araújo pode proporcionar. Além disso, os ingressos já estão disponíveis para a compra no site ou aplicativo da ingresso.com, nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

*ATENÇÃO: Verifique a classificação indicativa desse filme. Programação sujeita a alteração sem aviso prévio. Todas as nossas salas de cinema participam da Semana do Cinema, escolha a sua e confira os preços. Promoção não válida para conteúdos alternativos e pré-venda de filmes.

Leia Também