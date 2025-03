A Revolução da Ficção Científica! Filme de Stanley Kubrick é exibido no Cineclube CDCC

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme 2001: Uma Odisseia No Espaço, sábado, 29, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

2001: UMA ODISSEIA NO ESPAÇO

2001: A Space odyssey, EUA, UK, 1968, Ficção Científica, 149 minutos

Direção: Stanley Kubrick

Elenco: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Douglas Rain

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: Livre

Contém: Não há inadequações

Áudio original em inglês, com legendas em português

Sinopse: Um misterioso monólito influencia a evolução humana, ligando o passado primitivo à exploração espacial. Durante uma missão a Júpiter, a tripulação da nave Discovery One embarca em uma jornada enigmática que desafia os limites do conhecimento e da existência.

