Livraria da EdUFSCar estará na Praça XV neste final de semana

A Livraria da Editora da Universidade Federal de São Carlos (EdUFSCar) estará na Praça da XV, no centro de São Carlos, neste final de semana, juntamente com o evento Pint of Science. No sábado, dia 17, será das 10 às 17h30; e no domingo, dia 18, das 13 às 21 horas. Estarão disponíveis títulos de diversas Editoras com diversos descontos. Haverá sorteios de livros.

A EdUFSCar possui uma livraria localizada no campus de São Carlos que, além de contar com todo o acervo dos livros da Editora, comercializa livros das principais editoras comerciais e universitárias do país. A Livraria também oferece produtos da grife UFSCar, como canecas, canetas, camisetas, chaveiros, cadernos e muitos outros como o logotipo da Universidade.

A presença da Livraria da EdUFSCar na Praça XV começou em dezembro de 2021. O objetivo é, além de proporcionar a venda de livros com descontos, também promover a leitura junto à sociedade.

