9ª Feiju do Cor Ação acontecerá no dia 6 de julho

A tradicional Feiju do Cor Ação chega à sua 9ª edição no domingo, dia 6 de julho, e promete reunir famílias e amigos para uma deliciosa feijoada beneficente. O evento acontecerá das 11h30 às 14h30 na sede do Projeto Cor Ação, localizada na Estrada Municipal, 710, Residencial Dep. José Zavaglia, em São Carlos.

A feijoada completa, servida à vontade, contará com arroz, farofa, couve, vinagrete e salada.

O convite para o evento custa R$ 60,00 por pessoa. Crianças de até 5 anos não pagam e as de 6 a 11 anos têm direito à meia-entrada. Os pagamentos poderão ser feitos via pix e as reservas podem ser realizadas pelo WhatsApp (16) 99260-7416.

A ação visa arrecadar recursos para o Projeto Cor Ação, que atende mais de 150 crianças e adolescentes no município de São Carlos, promovendo educação, lazer e transformação social.

