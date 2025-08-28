(16) 99963-6036
quinta, 28 de agosto de 2025
Entretenimento

8º Jeep Dog Fest Torr promove passeio solidário neste sábado

28 Ago 2025 - 07h21Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
8º Jeep Dog Fest Torr promove passeio solidário neste sábado -

No próximo sábado (30/08), São Carlos recebe o 8º Jeep Dog Fest Torr, um evento solidário em prol dos animais acolhidos por ONGs da cidade que precisam de apoio com alimentos. A iniciativa é organizada pelo grupo Trilheiros Off Road (TORR) e promete unir diversão, solidariedade e conscientização.

O encontro será às 12h, na Adega Zagato, localizada no bairro São Carlos 8. A saída para o passeio de jeeps está marcada para as 14h.

Para participar, basta realizar a inscrição com a doação de 5 quilos de ração, que será destinada a entidades e protetores independentes que atuam no cuidado com cães e gatos resgatados.

Serviço:

  • Evento: 8º Jeep Dog Fest Torr

  • Data: Sábado, 30 de agosto de 2025

  • Encontro: 12h | Saída do passeio: 14h

  • Local: Adega Zagato – Bairro São Carlos 8

  • Inscrição: 5kg de ração

Leia Também

Entretenimento06h25 - 28 Ago 2025

Como criar um home office produtivo

Confira o horóscopo de hoje (28/08) para o seu signo
Entretenimento05h56 - 28 Ago 2025

Confira o horóscopo de hoje (28/08) para o seu signo

Expressando Emoções: arte, música e movimento lota Teatro Municipal durante a Semana da Deficiência
Entretenimento09h25 - 27 Ago 2025

Expressando Emoções: arte, música e movimento lota Teatro Municipal durante a Semana da Deficiência

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/08) para o seu signo
Entretenimento05h58 - 27 Ago 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/08) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/08) para o seu signo
Entretenimento05h56 - 26 Ago 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/08) para o seu signo

Últimas Notícias