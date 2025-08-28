8º Jeep Dog Fest Torr promove passeio solidário neste sábado

No próximo sábado (30/08), São Carlos recebe o 8º Jeep Dog Fest Torr, um evento solidário em prol dos animais acolhidos por ONGs da cidade que precisam de apoio com alimentos. A iniciativa é organizada pelo grupo Trilheiros Off Road (TORR) e promete unir diversão, solidariedade e conscientização.

O encontro será às 12h, na Adega Zagato, localizada no bairro São Carlos 8. A saída para o passeio de jeeps está marcada para as 14h.

Para participar, basta realizar a inscrição com a doação de 5 quilos de ração, que será destinada a entidades e protetores independentes que atuam no cuidado com cães e gatos resgatados.

Serviço:

Evento: 8º Jeep Dog Fest Torr

Data: Sábado, 30 de agosto de 2025

Encontro: 12h | Saída do passeio: 14h

Local: Adega Zagato – Bairro São Carlos 8

Inscrição: 5kg de ração

