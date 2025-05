7ª edição do "Dia do Brincar" acontece até às 12h deste sábado no Campo do Rui

A Secretaria Municipal de Educação, com o apoio de diversas instituições parceiras, convida toda a família para a 7ª edição do Dia do Brincar. O evento, que já faz parte do Calendário Oficial do Município desde a Lei Municipal nº 18.098/2017, de autoria do ex-vereador Marquinho Amaral, será realizado neste sábado, 24 de maio, das 8h30 às 12h, no campus 1 da Fundação Educacional São Carlos (FESC), conhecido como “Campo do Ruy”, situado na Rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery.

Com uma expectativa de público de até 5 mil pessoas, a programação foi elaborada para encantar todas as idades.

Confira a programação completa:

* SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA E MEIO AMBIENTE: árvore dos desejos; contação de histórias; atividades em parceria com a educação; jogo de dama com temática ambiental; jogo na trilha do risco (disponibilizado pelo centro nacional de monitoramento e alertas de desastres naturais);

- SECRETARIA DAS FAMÍLIAS: atividades lúdicas (desenhos) com as crianças, com foco no fortalecimento dos vínculos parentais;

- SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARADESPORTO: emissão do Cartão Mais Acesso, conforme a Lei nº 17.825/2016; distribuição dos cordões de Girassol e Autismo junto ao Cartão Mais Acesso;

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA: montagem da minicidade de trânsito; tenda com atividades para as crianças (jogos, desenhos, etc.);

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: tenda educativa: Aedes Aegypti - conhecer para combater; escorpião - conhecer para prevenir; vacinação da gripe para pessoas acima de 6 meses de idade; auriculoterapia; orientação sobre saúde bucal;

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE: basquete e golzinho; artes marciais (taekwondo); jogos de tabuleiro, todos de forma lúdica e divertida;

- FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS: Montagem de quebra-cabeça gigante;

- MUSEU DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PROFESSOR MÁRIO TOLENTINO: exposição de experimentos de física;

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: Casa do Trabalhador itinerante, oferecendo atendimento para verificação de vagas de trabalho disponíveis no perfil; auxílio com a Carteira de Trabalho Digital; Seguro Desemprego; cadastramento no Programa Passe Emprego; divulgação dos serviços do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo; divulgação dos cursos disponíveis pelo Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude e Capacitação Profissional;

- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: exposição e atividades dos programas: Bilíngue; Braille; Educação Física Adaptada; Sala de recursos;

- SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS (SIBI): contação de histórias;

- FESC: exposição de robótica;

- INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ATHENEU: aferição de pressão arterial; medição de glicemia;

- TIRO DE GUERRA: oficina de camuflagem; hasteamento da bandeira; execução do hino nacional com a banda do Tiro de Guerra;

- GRUPO ESCOTEIRO ARAUCÁRIA 470SP: atividades escoteiras em geral; jogos escoteiros; músicas interativas; falsa baiana; exposição escoteira;

- GRUPO ESCOTEIRO 251SP: exposição escoteira (lenços, barracas, construções com bambu, quadro de nós) para divulgação do escotismo; oficina de nós e amarras: aprendendo nós escoteiros e suas utilidades;

- SEBRAE: dinâmicas com crianças para praticar comportamentos empreendedores;

- SAAE: atividade de educação ambiental sobre recursos hídricos, poluição da água e cuidados com o meio ambiente; explicação sobre o funcionamento e importância das estações de tratamento de água e esgoto;

- SENAC: atividades educativas sobre a dengue: jogo da memória; quiz no estilo passa ou repassa, com foco na prevenção ao mosquito Aedes aegypti; exposição de plantas medicinais;

- PROHAB: exposição de ações sociais (grupos pós ocupação);



- CORPO DE BOMBEIROS: caminhão da corporação; mascote faísca dos bombeiros;

- CLÍNICA PEGAPÉ PODOLOGIA: avaliação podológica dos pés; exames para verificar a necessidade de palmilhas ortopédicas; massagens;

- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: tenda para recebimento de doações: roupas, calçados e cobertores.

Leia Também